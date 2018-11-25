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مرأة

عصير طبيعى يحمى خلايا السيدات من الشيخوخة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 08:43 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تتخوف الكثير من السيدات الثلاثينات على بشرتهن من ظهور شيخوخة مبكرة عليها ويواصلن فى البحث عن أفضل الكريمات لمكافحة الشيخوخة .

ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير فهناك بعض العصائر المليئة بمضادات الأكسدة التي ستحمي خلايانا من التلف وتساعدنا على إبقاء وهج الشباب للبشرة ،أبرزها عصير الجزر والبرتقال .

وصفة العصير هذه أفضل وصفة عصير للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. بما أن هذا العصير يحتوي على الفيتامينات C ، E ، K والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، فإنه يغذي جسمك من الداخل ويساعد على طرد المواد السامة الموجودة من جسمك.
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عصير طبيعى يحمى خلايا السيدات من الشيخوخة

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