عصير طبيعى يحمى خلايا السيدات من الشيخوخة

تتخوف الكثير من السيدات الثلاثينات على بشرتهن من ظهور شيخوخة مبكرة عليها ويواصلن فى البحث عن أفضل الكريمات لمكافحة الشيخوخة .



ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير فهناك بعض العصائر المليئة بمضادات الأكسدة التي ستحمي خلايانا من التلف وتساعدنا على إبقاء وهج الشباب للبشرة ،أبرزها عصير الجزر والبرتقال .



وصفة العصير هذه أفضل وصفة عصير للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. بما أن هذا العصير يحتوي على الفيتامينات C ، E ، K والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، فإنه يغذي جسمك من الداخل ويساعد على طرد المواد السامة الموجودة من جسمك.