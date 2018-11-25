عصير طبيعى يحمى خلايا السيدات من الشيخوخة

تتخوف الكثير من السيدات الثلاثينات على بشرتهن من ظهور شيخوخة مبكرة عليها ويواصلن فى البحث عن أفضل الكريمات لمكافحة الشيخوخة .
ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير فهناك بعض العصائر المليئة بمضادات الأكسدة التي ستحمي خلايانا من التلف وتساعدنا على إبقاء وهج الشباب للبشرة ،أبرزها عصير الجزر والبرتقال .
وصفة العصير هذه أفضل وصفة عصير للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. بما أن هذا العصير يحتوي على الفيتامينات C ، E ، K والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، فإنه يغذي جسمك من الداخل ويساعد على طرد المواد السامة الموجودة من جسمك.
ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى الهندى الشهير فهناك بعض العصائر المليئة بمضادات الأكسدة التي ستحمي خلايانا من التلف وتساعدنا على إبقاء وهج الشباب للبشرة ،أبرزها عصير الجزر والبرتقال .
وصفة العصير هذه أفضل وصفة عصير للحصول على بشرة صحية ومتوهجة. بما أن هذا العصير يحتوي على الفيتامينات C ، E ، K والعناصر الغذائية مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم ، فإنه يغذي جسمك من الداخل ويساعد على طرد المواد السامة الموجودة من جسمك.