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الثقافي البريطاني: 3 ملايين ممتحن يتقدمون لاختبار IELTS سنويا

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:31 ص
المركز الثقافي البريطاني
المركز الثقافي البريطاني
محمود نوفل
يعقد المجلس الثقافي البريطاني، بالقاهرة، اليوم، محاضرة بعنوان: "IELTS and UK qualification" وهي جلسة مجانية تقدم تعريفًا بامتحان "IELTS" - نظام اختبار اللغة الإنجليزية الدولي - وهو اختبار اللغة الإنجليزية الرائد في العالم للتعليم العالي والهجرة إلى مختلف بلدان العالم بالتعاون مع الجامعة البريطانية بالقاهرة.

وذكر المجلس البريطاني الثقافي في بيان له أن أكثر من 3 مليون ممتحنًا سنويًا في جميع أنحاء العالم يتقدمون لهذا الإختبار، مشيرًا الي ان تلك المحاضرة مخصصة للذين يرغبون في الحصول على معلومات ونصائح عن اختبار IELTS وأجزائه، والتعرف على سبل التحضير له والتسجيل.

ومن المقرر ان يتولى تقديم هذه الجلسة واحدًا من الخبراء في امتحانات "IELTS" لدى المجلس الثقافي البريطاني.
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