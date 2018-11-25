انطلاق اليوم الصحى بدمنهور للكشف الطبى على المهندسين وأسرهم..الاثنين

أعلنت لجنة الرعاية الصحية بفرع نقابة المهندسين بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس اسلام حشيش عن تنظيم يوم صحى مجانا للمهندسين واسرهم وأهالي مدينة دمنهور بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان من خلال الكشف فى عيادات المهندسين التخصصية بشارع شجرة الدر خلف المعهد الدينى يوم الاثنين المقبل



وأوضح المهندس الاستشارى عادل رزق رئيس فرع نقابة المهندسين بالبحيرة فى تصريحات خاصة " لصدى البلد " ان اليوم الصحى للمهندسين يتضمن أيضا إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية "للكشف عن مرض فيروس سى و الأمراض غير السارية " فى اطار المشاركة فى تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان مصر خالية من فيروس سي فى عام 2020..والتى تشهدها محافظة البحيرة منذ أول شهر أكتوبر الماضي ولمدة شهرين .



وأشارت المهندسة امل الحصافى عضو لجنة الرعاية ابصحية بالنقابة العامة للمهندسين فى تصريحات خاصة" لصدى البلد " الى ان اليوم الصحى المجانى للمهندسين يتم من خلال الكشف على المرضى من المهندسين واسرهم واهالى مدينة دمنهور من خلال العيادات التخصصية للمهندسين التى يتوافر فيها استشارين فى مجال " الامراض الصدر ،أنف وأذن وحنجرة، مسالك بولية، جلدية، اطفال عظام، نساء وتوليد"