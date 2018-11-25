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طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:31 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
كشفت الشيف هالة فهمي عن طريقة تحضير الكشك بأسهل طريقة في المنزل.

وأوضحت فهمي خلال برنامج «سفرة وطبلية» على قناة صدى البلد مقادير الكشك كالتالي « لتر شوربة فراخ، لتر لبن، كوب أرز، علبة زبادي، 2 ملعقة كبيرة قشطة، 2 ملعقة كبيرة دقيق، ملعقة كبيرة زبدة، ملح وفلفل».

طريقة عمل الكشك :

فى وعاء مناسب يخلط الدقيق واللبن الزبادي والحليب خلطأ جيدأ ويغطى ويترك لمدة 5 ساعات في درجة حرارة الفرن أو في الثلاجة (البراد) إذا ترك لليوم التالي يحمر البصل في الزيت حتى يأخذ اللون الذهبي ثم يرفع من الزيت ويوضع على ورقة مطبخ حتى يصفى من الزيت الزائد
فى قدر مناسبة يغلى المرق والثوم والملح والفلفل الأسود يضاف لهذا الخليط خليط اللبن و الدقيق وملعقة كبيرة من البصل المحمر.

تغرف في أطباق عميقة ويزين بالبصل المحمر يقدم بارد أو ساخن مع شرائح الخبز البلدي.
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