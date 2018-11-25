مبادرة لمكافحة التحرش بالمواصلات

تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، الأحد، مؤتمرا صحفيا لإطلاق مبادرة قومية لمواجهة ظاهرة التحرش بالمواصلات العامة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة والوكالة الفرنسية للتنمية.



وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن عددا من سفراء كل من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وكذلك وزارتا النقل والشباب والرياضة، يشاركون في فعاليات المبادرة.



تشارك بفعاليات المبادرة كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة مايا مرسي، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، وعدد من الشركاء المحليين والدوليين.

