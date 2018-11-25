دليلك الكامل للطريقة الصحيحة لتخزين الطعام بعد العزائم

تشعر السيدات بالإجهاد الزائد بعد القيام بعمل عزومة لبعض الضيوف وهناك الكثير من الأزواج التى ترهق زوجاتهم فى تواجد الضيوف بالمنزل باستمرار، وبعد الأنتهاء من العزومة تشعر ربة المنزل أن البواقى أقل من أن تكفي وجبة كاملة، وأكبر من أن يرتاح ضميرك لرميها في القمامة، هذا الموقف هناك العديد من الخطوات التي يمكن اتباعها.





أولًا: التعرف على الصلاحية التقريبية لكل طبق مطبوخ، وبالتالي تخطيط الوقت المتبقي لك جيدًا، وفقًا لـ Food safety:

الدجاج يصمد من 3 إلى 5 أيام.

اللحوم تصمد من 3 إلى 4 أيام.

الشوربة تصمد من 3 إلى 4 أيام.

السلطة التي تحتوي على بيض أو لحوم تصلح من 3 إلى 5 أيام.

اللانشون بعد فتح علبته يصمد إلى مدة أقصاها 5 أيام.

الخضار المطبوخ يصمد من 3 إلى 5 أيام.





ثانيًا: مواصفات العلب والبرطمانات التي عليك شرائها:

لا تجعلي كل علبك من القياسات الكبيرة، هي ضرورية ولكن ليس بالشكل الذي تتخيليه، ففي النهاية أنتِ تخزنين "بواقي" الأكلة، أي كميات صغيرة.

لا تنبهري بالأحجام الطويلة، ولا تكثري من شرائها، فعلى حجمها الذي يعطيك مساحة لتخزين كمية كبيرة من الطعام، إلا أنها في أغلب الحالات تستهلك مساحة رأسية كافية، لإضافة علبة أخرى فوقها، لمكون آخر.

ابحثي دائمًا عن العلب التي تحتوي على عازل سيلكون، يمنع دخول الهواء، لإطالة عمر الطعام داخل العلب.

اختاري العلب الشفافة لتسهيل رؤية الطعام من خارجها، وتوفير الحاجة لإعادة فتحها وإغلاقها للتأكد.

العلب الزجاجية أنسب حل لوضع الطعام ساخنًا، وبمكونات حمضية، لأطول فترة، دون القلق من تأثرها أو تفاعلها مع العلب، على عكس البلاستيك الذي تحتاجين إلى أن تكون خاماته نقية وغالية، وهي نوعيات غير منتشرة.

الأحجام الصغيرة من العلب حل سحري للتخلص من وضع الأطباق عارية أو مغطاة بالبلاستيك، خاصة مع المكونات التي تحتوي على سوائل.

أنسب طرق اختيار حاويات الطعام، هي معرفة ارتفاع رف الثلاجة، تخيلي رص العلب فوق بعضها، فإن لم تناسب العلبة وضع واحدة أخرى فوقها على الأقل، فليس من الحكمة أن تشتري منها أكثر من واحدة.





ومع ذلك، فالعلب ليست الحل لكل مكوناتك.. تعرفي على الأوقات التي عليك الاتجاه فيها إلى أدوات أخرى:

برطمانات المشروبات والصلصات، وخاصة الأحجام الزجاجية الكبيرة، مثالية للاحتفاظ بالسوائل كالشوربة واللبن، وتلك الأشياء التي تبقى في حلة أو وعاء طهي يأكل حوله مساحة رف ثلاجتك.