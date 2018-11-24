اتحاد الغرف: انعقاد مجلس الأعمال المصري - السعودي.. الثلاثاء

أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية عن عقد اجتماع مجلس الأعمال المصري - السعودي برئاسة عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل ورئيس الجانب المصري، والشيخ عبدالله بن محفوظ نيابة عن الشيخ صالح كامل رئيس الجانب السعودي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على هامش زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.



وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية في بيان اليوم السبت، أن الاجتماع يناقش خطة العمل التي وضعت بين الاتحادين والتي تتضمن تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائي بالإضافة إلى الانطلاق نحو التعاون الثلاثي لمشاريع مشتركة في إفريقيا من خلال رئاسة مصر لاتحاد الغرف الإفريقية ورئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القادمة للاتحاد الإفريقي لعام 2019، خاصة في مجالات المقاولات والبنية التحتية، والزراعة، والتصنيع المشترك، بالإضافة لتعظيم الاستفادة المشتركة من اتفاقيات التجارة الحرة الإفريقية.



وأضاف الوكيل أنه سيتم تفعيل التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة ومصر من خلال الربط بين الغرف التجارية في البلدين، والذي سيتم تفعيله بعقد اجتماع مشترك لمجالس إدارات الاتحادين الأول في أسوان يومي 18 و 19 ديسمبر المقبلين ويليه الاجتماع الثاني في الطائف، لفتح قنوات اتصال مباشرة بين الغرف في الجانبين لصالح منتسبيهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعرض فرص التعاون المشترك في المحافظات المختلفة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في الخدمات المقدمة من كل غرفة خاصة في مجالات المعونة الفنية والتمويل وريادة الأعمال والتدريب.



وأكد الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية أن العلاقات بين المملكة ومصر والزيارات المتكررة هي رسالة لعمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأضاف أنه قد آن الأوان ليقوم مجلس الغرف السعودي واتحاد الغرف المصرية، ومجلس الأعمال المشترك بالدور الفاعل والواجب للنهوض بالتبادل التجاري وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية من استثمار سياحي وعقاري والدخول في التكامل الصناعي لخلق قيمة مضافة حقيقية وفرص عمل لشباب البلدين الذين يتجاوز عددهم 70% من حجم السكان.



وأضاف أن الاتحادين يقومان بحصر للصناعات القائمة ومدخلاتها للترويج للتكامل بين القطاعين الصناعيين خاصة مع الميزة التنافسية لاتفاقية التجارة الحرة والتكلفة المحدودة للشحن.



وأضاف العبيدي أنه تم الاتفاق على وضع مسارات للسياحة السعودية في مصر وهو ما قامت به العديد من الدول الجاذبة للسياحة السعودية، وذلك لتعظيم العائد منها خاصة مع نمو الخطوط المباشرة من مختلف مدن المملكة إلى العديد من المدن المصرية.



وأكد العبيدي أنه تم الاتفاق على آلية من خلال الغرف للمعاونة في حل مشاكل المستثمرين السعودين في مصر والمصريين بالسعودية ورفعها للحكومات والسعي لمنع تكرارها.



وأكد أن مجلس الغرف السعودي يشارك بوفد في القطاعات المستهدفة أثناء مؤتمر الاستثمار المصري في 8 إلى 10 فبراير 2019 والذي يتواكب مع اجتماعات مجالس إدارات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف الإفريقية واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط لتعظيم التعاون الثنائي والثلاثي.



وأوضح أن مصر أصبحت جاذبة أكثر من أي وقت مضى بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تضمن إصلاحات مالية ونقدية وتشريعية وإجرائية تضمنت تحرير سعر الصرف وخفض عجز الموازنة، ليرتفع معدل نمو الناتج المحلي إلى أكثر من 5,7% وينخفض عجز الموازنة إلى 9,5% ويرتفع الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى أكثر من 44,4 مليار دولار مما يعطي الثقة للمستثمر السعودي.



من جانبه قال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية إن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات العربية في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمتها أكثر من 27 مليار دولار ، بمساهمات سعودية تجاوزت 5,7 مليار دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في وطنهم الثاني مصر، والتي تقدر بعدة مليارات.



وأضاف أن الاستثمارات المصرية في السعودية تنامت ليصل عدد المشروعات إلى 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري 100% تجاوز 1,1 مليار دولار، كما تصاعد وتنامى التبادل التجاري ليتجاوز 6,2 مليار دولار، بزيادة سنوية 16,5% ، كما تشكل السياحة السعودية أكثر من 20% من السياحة العربية، كما بلغ عدد المصريين الذين يعملون بالمملكة 1,8 مليون بخلاف أسرهم وهناك أكثر من نصف مليون من السعوديين المقيمين إقامة دائمة بمصر.



