وصفة مذهلة لعلاج تساقط الشعر

هل تعانين من تساقط وكثرة فراغات الشعر يمكنك علاج ذلك بوصفة سهلة وسريعة تعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..
كل ما تحتاجين لتطبيق الوصفة ..
2 ملعقة بودرة العرقسوس.
رشة صغيرة من الزعفران.
4 ملاعق كبيرة حليب.
• طريقة التحضير والاستخدام:
- في وعاء ذوبي العرقسوس والزعفران في الحليب وأطفئي النار مباشرة اغسلي الشعر جيدًا، ودلكيه تحت الماء الدافئ لتفتيح المسام وخذي القليل من المزيج، ودلكي به فراغات الشعر وضعي باقي الخليط على جذور وأطراف الشعر بالتساوي مع التدليك بلطف و اتركي الخليط طوال اليوم