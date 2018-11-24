وصفة مذهلة لعلاج تساقط الشعر

هل تعانين من تساقط وكثرة فراغات الشعر يمكنك علاج ذلك بوصفة سهلة وسريعة تعمل على تقوية الشعر ومنع تساقطه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..





كل ما تحتاجين لتطبيق الوصفة ..





2 ملعقة بودرة العرقسوس.

رشة صغيرة من الزعفران.

4 ملاعق كبيرة حليب.





• طريقة التحضير والاستخدام: