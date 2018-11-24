وزراء السياحة والبيئة العرب في جولة بمحمية رأس محمد.. صور

قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ياسمين فؤاد،وزير البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، والدكتورة رندة أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومارك زيمسكي، منسق وكبير أخصائى التنوع البيولوجي بمرفق البيئة العالمي بالإضافة إلي وزراء البيئة بالإمارات والأردن ووفود ملتقي التنوع البيولوجي، بجولة تفقدية بمحمية رأس محمد، وتفقد أعمال التطوير بالمحمية.





شملت الزيارة منطقة أشجار المنجروف والشق الزلزالى والبحيرة المسحورة والمدخل الحجرى للمحمية وعدد من المواقع بالمحمية مع شرح لأهمية كل موقع ومكوناته.





قامت الوزارة باعمال تطوير محمية رأس محمد من خلال مشروع التمويل الذاتي للمناطق المحمية في مصر بوزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وهيئة محميات سيناء.



