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محافظات

وزراء السياحة والبيئة العرب في جولة بمحمية رأس محمد.. صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:22 م
وزراء السياحة والبيئة
وزراء السياحة والبيئة العرب في جولة بمحمية رأس محمد..صور
ايمن محمد
قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة ياسمين فؤاد،وزير البيئة، والدكتورة رانيا المشاط، وزير السياحة، والدكتورة رندة أبو الحسن، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، ومارك زيمسكي، منسق وكبير أخصائى التنوع البيولوجي بمرفق البيئة العالمي بالإضافة إلي وزراء البيئة بالإمارات والأردن ووفود ملتقي التنوع البيولوجي، بجولة تفقدية بمحمية رأس محمد، وتفقد أعمال التطوير بالمحمية.

شملت الزيارة منطقة أشجار المنجروف والشق الزلزالى والبحيرة المسحورة والمدخل الحجرى للمحمية وعدد من المواقع بالمحمية مع شرح لأهمية كل موقع ومكوناته.

قامت الوزارة باعمال تطوير محمية رأس محمد من خلال مشروع التمويل الذاتي للمناطق المحمية في مصر بوزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمي وهيئة محميات سيناء.

يهدف التطوير إلى توفير خدمات جديدة في المحمية لكي يتمكن الزوار من التمتع بجمالها مع الحفاظ على مواردها الطبيعية الفريدة.
وزراء السياحة والبيئة العرب في جولة بمحمية رأس محمد.. صور
وزراء السياحة والبيئة العرب في جولة بمحمية رأس محمد.. صور
وزراء السياحة والبيئة العرب في جولة بمحمية رأس محمد.. صور
وزراء السياحة والبيئة العرب في جولة بمحمية رأس محمد.. صور
وزراء السياحة والبيئة العرب في جولة بمحمية رأس محمد.. صور
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