افتتاح مقر حملة مناهضة العنف ضد المرأة بآداب عين شمس .. اليوم

تنطلق اليوم الأحد بكلية الآداب جامعة عين شمس الساعة 2 ظهرًا حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة في الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2018 ويعقبها في تمام الثالثة عصرًا بمدرج غربال عقد ندوة بعنوان : " دور الفنون والعلوم الإنسانية في مناهضة العنف ضد المرأة ".



وتستضيف الندوة كل من د ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي، د . أشرف عبد الرحمن أستاذ النقد بأكاديمية الفنون ، الشاعر عبد العزيز جويدة شاعر الحب والسلام و الفنان مصطفى النجدي مطرب دار الأوبرا المصرية ويدير اللقاء د. عبد الوهاب جودة رئيس قسم علم الاجتماع بالكلية .



وقالت د. سوزان القليني عميدة الكلية ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة إن العنف ضد المراة هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارا لذا تأتي حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في الجامعة وتحديدًا في كلية الآداب للعام الثالث علي التوالي لآنها تمثل قاطرة التنمية الثقافية ولدورها الفاعل في توعية المجتمع.



وأوضحت عميدة الكلية أنه من المقرر افتتاح مقر الحملة اليوم في تمام الساعة 2 ظهرًأ حيث يتم إقامة معرض دائم من تنفيذ طلاب لجنة الجوالة بالكلية خلال فترة الحملة لتوزيع اصدارات ومطويات المجلس القومي للمرأة لتوعية الطالبات بحقوقهن المختلفة وواجباتهن للارتقاء بأنفسهن وبالمجتمع ويتم أيضًا توزيع استمارات تطوع بالحملة من خلال الاستعانة بأعضاء اتحاد طلاب الكلية في التحدث مع زملائهم للتعريف بالحملة وبأنشطة المجلس المختلفة.



يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم 25 نوفمبر "اليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة " و16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة هى حملة عالمية أطلقتها الأمم المتحدة عام (1991م) بهدف مناهضة جميع إشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، وتنتهى الحملة يوم 10 ديسمبر وهو يوم حقوق الإنسان .



ينظم الحملة كلية الآداب جامعة عين شمس بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بمشاركة اتحاد طلاب الكلية تحت رعاية د. عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس ، د مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ، د. نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. سوزان القليني عميدة كلية الآداب ورئيسة لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة ، د. مصطفى مرتضى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وإشراف عام سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و إشراف سهيل حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.