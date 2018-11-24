احتجاجات السترات الصفراء.. حرب فى ساحة الشانزليزيه.. 100 ألف فرنسي ينتفضون بعد رفع أسعار الوقود.. وماكرون يتدخل.. صور

حرب فى ساحة الشانزليزيه

الشرطة تعتقل العشرات وتسحل متظاهرى السترات الصفراء

فوضى في شوارع باريس بسبب ارتفاع اسعار الوقود

الرئيس الفرنسي ينتقد مرتكبي أعمال العنف خلال المظاهرات



أثار قرار الحكومة الفرنسية فرض ضريبة على الديزل والبنزين لتشجيع الناس على الانتقال إلى وسائل نقل أكثر ملاءمة للبيئة غضب الفرنسيين، فعلى مدار الأسبوع الماضي شهدت البلاد أقوى موجة احتجاجات شعبية منذ وصول الرئيس إيمانويل ماكرون للحكم كشفت عن الشعبية الحقيقية للرئيس الشاب، وتبنت الدعوة للمظاهرات حركة "السترات الصفراء" وعرفت الاحتجاجات فيما بعد بمظاهرات أصحاب السترات الصفراء.



دعت الحكومة المتظاهرين لتهدئة الاحتجاجات التي شهدت مقتل شخص وإصابة ما يزيد على 500، الأسبوع الماضي، لكن "السترات الصفراء" حشدت لمظاهرة ضخمة ، السبت الموافق 24 نوفمبر الجاري، إذ تظاهر أكثر من 100 ألف فرنسي في البلاد وتحول شارع الشانزليزيه أشهر شوارع باريس لساحة حرب، بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.



استعدت الشرطة بتأمين الشارع الشهير وإغلاقه بالحواجز ، كما أغلقت برج إيفل تحسبا لوقوع أعمال شغب في المظاهرت، حيث انتشر أكثر من 3 آلاف شرطي في باريس وأنحائها لتأمين الاحتجاجات والسيطرة عليها، إلا أن الوضع تفاقم مع وصول مسيرة أصحاب السترات الصفراء لشارع الإليزيه في باريس وقاموا باقتحام حواجز الشرطة.



ونقلت إذاعة "فرانس انفو" الفرنسية، عن وزير الداخلية قوله إنه تم اعتقال 43 شخصا بينهم 26 في باريس، وذلك على خلفية أعمال العنف التي شهدتها البلاد.



وأضاف أنه تم تسجيل 8 إصابات بينهم حالتان من الشرطة، موضحا أنه تم اعتقال 18 شخصا في الشانزليزيه بعد أعمال شغب دمرت المرافق العامة بالشارع، حيث قامت الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.



نشرت وسائل إعلامية مقاطع فيديو وصور تبين آثار الدمار الشامل في الإليزيه ، حيث دمر المتظاهرون المرافق العامة وأقاموا حواجز بطول الشارع، كما أشعل بعضهم النار في إطارات السيارات والخردوات، وتبين الصور الضرر الذي لحق بالشانزليزيه جراء الاحتجاجات.



من جانبه، انتقد الرئيس الفرنسي أعمال الشغب التي ضربت البلاد، موجها الشكر لرجال الأمن، منتقدا من هاجموا الشرطة والصحفيين قائلا " عار على أولئك الذين أسائوا للمواطنين ..لا مجال لهذا العنف في فرنسا".



- نشأة السترات الصفراء



لكن كيف نشأت "السترات الصفراء" وما الهدف من تلك الحركة؟، تجيب صحيفة "جورنال دو ديمانش" الفرنسية عن السؤال، موضحة أن "السترات الصفراء" هي حركة عفوية ليس لها توجه سياسي معلن أطلقت على نفسها هذا الاسم، ودعت لإغلاق كافة النقاط الحيوية والاستراتيجية في البلاد، من الطرقات إلى محطات الوقود مرورا بالمواصلات، وبدأت الدعوة لاحتجاجات شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في 10 أكتوبر الماضي، عن طريق اثنين من سائقي الشاحنات، إلا أن الدعوة لاقت رواجا واسعا وجذبت أكثر من 200 ألف شخص قبل انطلاقها.



أهم ما يميز "السترات الصفراء" أنها حركة عفوية انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي وليس لها زعيم أو هيكل سياسي أو نقابة أو أي خلفية حزبية، بعكس الحركات الاجتماعية التي شهدتها فرنسا قبل ذلك، حيث اعتمدت على المشاركة الافتراضية والطاقات البشرية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقول مدير معهد "إيفوب" الفرنسي للاستطلاعات إن تلك الحركة تمثل فئات مختلفة من المواطنين الفرنسيين وهي بمثابة "حركة شعبية" ضمت الغاضبين من سياسات الرئيس ماكرون وحكومته وهو ما يزيد من خطورة الأمر بالنسبة للسلطات الفرنسية.



ورغم أن الحركة لا تمتلك قائدا، إلا أن بعض الناشطين على وسائل التواصل أصبحوا بمثابة متحدثين باسم الحركة واستضافتهم الإعلام لمرات قليلة.



وكانت جاكلين مورو وهي سيدة تعمل سائقة قد نشرت مقطع فيديو يدعم الحركة، ولاقى المقطع رواجا واسعا وشوهد نحو 6 ملايين مرة، من بعدها انتشرت الحركة كالبرق في الوسط الفرنسي ولاقت دعما غير مسبوق وضع الحكومة الفرنسية أمام تحد حقيقي لقياس مدى الرضا عن سياساتها.



وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن الحركة بدأت بتجمع من سائقي السيارات ومحبيها بوجه عام لكنها أصبحت حركة شعبية فعلية ضمت العديد من فئات الشعب الفرنسي، لتظهر حركة جديدة في فرنسا تشكل أقوى تحد جماهيري أمام حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.