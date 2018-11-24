البابا تواضروس الثانى يرقى أسقف الفيوم إلى مطران

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ، مرسوما بترقية نيافة الأنبا إبرام، أسقف الفيوم، ليكون مطرانا.
صرح بذلك القمص أنطونيوس إسحاق، مساعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم ، وأضاف أنطونيوس أن محافظة الفيوم تفرح بهذه المناسبة السعيدة ، مشيرا إلى أن المطرانية سوف تقوم بترتيب احتفالية خاصة بهذه المناسبة، عقب عودة الأنبا إبرام، من الكاتدرائية إلى الفيوم غدا الأحد بعد انتهاء القداس الإلهي.
صرح بذلك القمص أنطونيوس إسحاق، مساعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم ، وأضاف أنطونيوس أن محافظة الفيوم تفرح بهذه المناسبة السعيدة ، مشيرا إلى أن المطرانية سوف تقوم بترتيب احتفالية خاصة بهذه المناسبة، عقب عودة الأنبا إبرام، من الكاتدرائية إلى الفيوم غدا الأحد بعد انتهاء القداس الإلهي.