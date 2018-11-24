ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

البابا تواضروس الثانى يرقى أسقف الفيوم إلى مطران

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:21 م
البابا تواضروس الثانى
البابا تواضروس الثانى يرقى أسقف الفيوم إلى مطران
الفيوم - نبيل أبو السعود
أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ، مرسوما بترقية نيافة الأنبا إبرام، أسقف الفيوم، ليكون مطرانا.

صرح بذلك القمص أنطونيوس إسحاق، مساعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم ، وأضاف أنطونيوس أن محافظة الفيوم تفرح بهذه المناسبة السعيدة ، مشيرا إلى أن المطرانية سوف تقوم بترتيب احتفالية خاصة بهذه المناسبة، عقب عودة الأنبا إبرام، من الكاتدرائية إلى الفيوم غدا الأحد بعد انتهاء القداس الإلهي.
loading...

ترشيحاتنا

صلاح يقود ليفربول لفوز ساحق على واتفورد بثلاثية نظيفة في الدوري ..فيديو

إقامة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس

ميدو لـ الخطيب: سلامتك يا بيبو

رسالة من الخطيب لجماهير الأهلي بعد تماثله للشفاء.. فيديو

نصائح هامة للتعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال القيادة

لاعبا كرة قدم يسحلان مراسلة أثناء تغطيتها لمباراة .. فيديو

تعرف على ما قاله المدير الفني الجديد للاعبي الأهلي في أول تمرين

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لـ ليفربول علي واتفورد .. فيديو

جماهير ريفر بليت تهاجم حافلة بوكا جونيورز قبل نهائي كأس ليبرتادوريس.. فيديو

بطل العالم للكاراتيه يروي بالدموع تفاصيل مأساة انتحار نجله شنقا

مدافع المنصورة يتعرض لحادث سيارة مروع بسبب سوء الطقس

الأهلي يخطط لخطفه من الزمالك.. من هو الإيفواري الحالم باللعب لـ برشلونة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

فيديو

فرج عامر: اتفاقية الشراكة المصرية التركية بنيت على أسس خاطئة ويجب تعديلها.. فيديو
كلب يصد هدفا مؤكدا من ضربة جزاء.. فيديو
عامر: التراخيص الصناعية لا تصدر في 7 أيام .. وهتدوخ السبع دوخات..فيديو
محمد الباز يكشف حقيقة رفض نعش سيدة البحيرة دخول المسجد
فرج عامر: شفنا العذاب أيام الإخوان في الصناعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟