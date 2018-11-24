البابا تواضروس الثانى يرقى أسقف الفيوم إلى مطران

أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ، مرسوما بترقية نيافة الأنبا إبرام، أسقف الفيوم، ليكون مطرانا.



صرح بذلك القمص أنطونيوس إسحاق، مساعد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالفيوم ، وأضاف أنطونيوس أن محافظة الفيوم تفرح بهذه المناسبة السعيدة ، مشيرا إلى أن المطرانية سوف تقوم بترتيب احتفالية خاصة بهذه المناسبة، عقب عودة الأنبا إبرام، من الكاتدرائية إلى الفيوم غدا الأحد بعد انتهاء القداس الإلهي.