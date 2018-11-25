فى أقل من 5 دقائق اصنعى معجونا مبيضا للأسنان

يشتكى الكثير من الأشخاص من مشكلة اصفرار وآلام الأسنان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك أن تقومى بعمل معجون مبيض للأسنان وآمن على اللثة وعلى الصحة العامة مع التوفير فى النقدية نظرا لارتفاع أسعار معجون الأسنان المتواجدة فى الأسواق حاليًا.





في هذا الشأن صفت سلمى الحافظ "خبيرة الطب البديل" المكونات وطريقة تحضير معجون الأسنان.





المكونات :

1/3 كوب سكر مطحون

1/3 كوب بيكربونات صوديوم

1/4 كوب زيت جوز الهند

5 نقاط زيت نعناع





ملحوظة مهمة:

زيت جوز الهند يجب أن يكون لونه أبيض يشبه الفازلين.





طريقة التحضير:

نضع جميع المكونات جيدا فى الخلاط او نقلبها جيدا بالملعقة حتى نحصل على شكل وقوام المعجون العادى.

بعد ذلك نحفظ المعجون فى أوعية أو أنابيب فارغة وتحفظ فى مكان درجة حرارته باردة.