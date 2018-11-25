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محافظات

قنا تنظم ملتقى لتشغيل الشباب

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:31 ص
قنا تنظم ملتقي لتشغيل
قنا تنظم ملتقي لتشغيل الشباب
يوسف رجب
قال اللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، إن قنا تشهد ملتقى توظيفى يُعقد على مدار 3 أيام فى أماكن متفرقة خلال الأسبوع الجارى.

أوضح محافظ قنا، بأن بداية الملتقى سوف تكون باستاد قنا الرياضي اليوم الأحد ويتم تنظيم الملتقى بقاعة ريماس بمدينة قوص، ويوم الثلاثاء بالقاعة الفرعونية بمدينة أبوتشت.

وأشار الهجان، إلى أنه تم اختيار المدن الثلاث فى جنوب وسط وشمال المحافظة لتخفيف أعباء الانتقال على الشباب والفتيات الراغبين فى التقدم لشغل الوظائف بشركات القطاع الخاص المشاركة فى الملتقى، داعيًا الشباب إلى المشاركة فى الملتقى لما يقدمه من فرص عمل متميزه.
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