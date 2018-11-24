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عامر: التراخيص الصناعية لا تصدر في 7 أيام .. وهتدوخ السبع دوخات..فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:18 م
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
هاني حسين
قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة الرياضي، إن المشكلة الرئيسية التي تواجه الصناع، متمثلة في اللوائح التنفيذية التعجيزية لقوانين الصناعة، مؤكدا أن القوانين شهدت طفرة ولكن اللوائح التنفيذية بها تعجيزية.

وأضاف " عامر " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هيئة التنمية الصناعية بها ازدواجية، وفرضت رسوما بدون قوانين وبها مغالاة كبيرة.

وتابع:" اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية تعوق الحصول على الترخيص في 7 أيام، ولو عايز ترخص أرض هتدوخ السبع دوخات، والحاجة اللي بتاخد يوم بتاخد دلوقت شهر".
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