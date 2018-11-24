والدة أحد شهداء مسجد الروضة: متوقعتش أن ابني يموت قبلي

عرضت الإعلامي محمد الباز تقرير فيديو من داخل قرية الروضة بشمال سيناء في الذكرى الأولي للعمل الإرهابي الغادر بمسجد القرية، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور.



أوضحت والدة أحد الشهداء، أنها ودعت ابنها لحظة ذهابه للصلاة في المسجد، من ثم سمعت دوي إطلاق نار وصرخات تتعالي بالقرب من المسجد، مؤكدة أنها في تلك اللحظة تيقنت من مقتل ولدها، غير مصدقة أنها ستقوم بدفن أبنها.



وأشار الطفل أحمد مجدي أحد مصابي الحادث وشقيق الشهيد أمير مجدي، إلي أن الجماعة الإرهابية هاجمتهم خلال الخطبة داخل المسجد وقد نجا بسبب سقوط إحدى جثث الشهداء عليه، حيث قام الإرهابيون بقتل كل المصلين بالمسجد بعد أن تمكن الإمام من نطق الشهادتين بمكبر الصوت.