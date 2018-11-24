ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:11 م
صدى البلد
أحمد شريف
شوهدت أعمدة ضخمة من الدخان في أحد الشوارع الأكثر شهرة في فرنسا اليوم، حيث قام المحتجون بحرق ألواح كبيرة من الخشب ومواد أخرى في مظاهرة ضد زيادة أسعار الوقود المخطط لها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، استهدفت الشرطة الفرنسية مئات المتظاهرين بخرطيم المياه وقنابل الغاز، لفض تظاهرات " السترة الصفراء"،التي اندلعت اعتراضًا على إرتفاع أسعار الوقود، اليوم ، بباريس، حيث تحولت منطقة الشانزليزيه إلى ساحة المعركة.

وكشفت بعض الصور التي سجلتها كاميرات المراسلين بفرنسًا، عدد من مواقف المتظاهرين العجيبة، للتعبير عن رفضهم على القرارات الاقتصادية الأخيرة، حيث افترشت احدى المتظاهرات الارض وضاعة علم فرنسا على جسدها أمام مجموعة من الضباط، علاوة على صعود سيدة إلى احدى اعمدة الإشارة لترفع علم بلادها أعلى، في حين رقص بعض المتظاهرين وسط دخان الحرائق والقنابل المسيلة للدموع.

فيما حرص عدد من المتظاهرين على إلتقاط الصور التذكارية بين حطام الحرائق المندلعة نتيجة التظاهرات، وسط دخان القنابل التي ألقيت لفض التظاهرات العنيفة.
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي: مدرب أجنبي خلال أيام .. ومفاجآت للجماهير في الطريق.. فيديو

ميدو لـ الخطيب: سلامتك يا بيبو

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لـ ليفربول علي واتفورد .. فيديو

الشرطة السعودية تبحث عن قاتل المواطن المصري

مدافع المنصورة يتعرض لحادث سيارة مروع بسبب سوء الطقس

الأهلي يخطط لخطفه من الزمالك.. من هو الإيفواري الحالم باللعب لـ برشلونة

بعد هدفه في مرمي واتفورد.. شاهد أهداف محمد صلاح الـ 7 مع ليفربول هذا الموسم

عبد الله السعيد يوجه رسالة إلى أحمد عادل عبد المنعم

ننشر جدول امتحانات الصف الأول الثانوى 2019

سقوط «كفيف» أسفل عجلات المترو بالمعصرة

الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.. الإعلان يشمل الذكور والإناث.. وأول ديسمبر بدء سحب كراسات التقدم.. حصول المقبولين على جميع مميزات هيئة الشرطة.. صور

حكاية أول فيلم جمع ميرفت أمين بحسين فهمي.. ثاني حب لها في لبنان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

فيديو

فرج عامر: اتفاقية الشراكة المصرية التركية بنيت على أسس خاطئة ويجب تعديلها.. فيديو
كلب يصد هدفا مؤكدا من ضربة جزاء.. فيديو
عامر: التراخيص الصناعية لا تصدر في 7 أيام .. وهتدوخ السبع دوخات..فيديو
محمد الباز يكشف حقيقة رفض نعش سيدة البحيرة دخول المسجد
فرج عامر: شفنا العذاب أيام الإخوان في الصناعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟