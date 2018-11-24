أغرب مواقف المتظاهرين الفرنسيين ..شاهد

شوهدت أعمدة ضخمة من الدخان في أحد الشوارع الأكثر شهرة في فرنسا اليوم، حيث قام المحتجون بحرق ألواح كبيرة من الخشب ومواد أخرى في مظاهرة ضد زيادة أسعار الوقود المخطط لها.



ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، استهدفت الشرطة الفرنسية مئات المتظاهرين بخرطيم المياه وقنابل الغاز، لفض تظاهرات " السترة الصفراء"،التي اندلعت اعتراضًا على إرتفاع أسعار الوقود، اليوم ، بباريس، حيث تحولت منطقة الشانزليزيه إلى ساحة المعركة.



وكشفت بعض الصور التي سجلتها كاميرات المراسلين بفرنسًا، عدد من مواقف المتظاهرين العجيبة، للتعبير عن رفضهم على القرارات الاقتصادية الأخيرة، حيث افترشت احدى المتظاهرات الارض وضاعة علم فرنسا على جسدها أمام مجموعة من الضباط، علاوة على صعود سيدة إلى احدى اعمدة الإشارة لترفع علم بلادها أعلى، في حين رقص بعض المتظاهرين وسط دخان الحرائق والقنابل المسيلة للدموع.



فيما حرص عدد من المتظاهرين على إلتقاط الصور التذكارية بين حطام الحرائق المندلعة نتيجة التظاهرات، وسط دخان القنابل التي ألقيت لفض التظاهرات العنيفة.