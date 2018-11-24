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وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش ويشدد على راحة المرضى

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:20 م
وكيل صحة شمال سيناء
وكيل صحة شمال سيناء يتفقد مستشفى العريش
احمد صالح
تفقد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، اليوم السبت، العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام.

وشدد الدكتور طلحة على توافر الأدوية وانتظام الأطباء وحُسن سير الخدمة الطبية، مطالبًا بزيادة عدد الكراسي المخصصة لانتظار المرضى بالعيادات الخارجية، وبتغير غرفة الرمد لغرفة أوسع تتسع الأجهزة للمساعدة على تقديم خدمة أفضل.

وأصدر تعليمات بتوفير غرفه أوسع للرمد تتسع للأجهزه من اجل تقديم افضل خدمه بيسر وسهولة وللحفاظ علي الأجهزة، وقرر صرف مكافآه مالية لمدير العيادات الخارجية ورئيسة التمريض بالعيادات نفسها لتفانيهما في العمل وانتظام العمل بالعيادات الخارجية وأصدر تعليمات.

كما تفقد قسم الاستقبال والطوارئ وامر باخلاء غرف الاسعاف ونقلهها بمني اخر خلال ثلاثه ايام وتجهيز غرفتي الاسعاف لتكون غرف لاستقبال المرضي وايضا أمر بنقل غرفه تغير ملابس الأطباء والتمريض لمكان اخر تم تحديده وتجهيز الغرفتين لتوسعه الاستقبال ولتكون غرف لاعطاء المحاليل للمرضي وامر بأن يتم ذلك في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل.

كما تفقد مبني القسطره القلبية والرنين المغناطيسي واطمأن علي سرعه العمل به حتي يتم دخوله الخدمة يوم 5 / 12 كما هو متفق مع الشركه المنفذة.
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