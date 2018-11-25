مبادرة كلنا واحد تنظم زيارات مدرسية للتعريف بدور رجال الشرطة

قامت مديريتا أمن "الأقصر ، والفيوم" بالتنسيق مع الجهات المعنية باستضافة عدد من طلاب المدارس بالجهات الشرطية، وتنظيم زيارات لبعض المدارس ، فى إطار مبادرة (كلنا واحد) وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.





واستضافت عددا من الطلاب، ونظمت زيارات لبعض المدارس بمديريتى أمن " الأقصر ، الفيوم " للتعرف على دور رجل الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.



