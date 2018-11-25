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حوادث

مبادرة كلنا واحد تنظم زيارات مدرسية للتعريف بدور رجال الشرطة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:05 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصطفى الرماح - محمد العيسوي
قامت مديريتا أمن "الأقصر ، والفيوم" بالتنسيق مع الجهات المعنية باستضافة عدد من طلاب المدارس بالجهات الشرطية، وتنظيم زيارات لبعض المدارس ، فى إطار مبادرة (كلنا واحد) وذلك للتعرف على دور رجال الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

واستضافت عددا من الطلاب، ونظمت زيارات لبعض المدارس بمديريتى أمن " الأقصر ، الفيوم " للتعرف على دور رجل الشرطة فى الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

جاء ذلك فى إطار اضطلاع كافة قطاعات الوزارة بتفعيل مبادرة " كلنا واحد " على كافة المستويات الاجتماعية والخدمية والإنسانية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، فضلًا عن ترسيخ أهداف ومهام القطاعات الشرطية الخدمية فى عقيدة النشء باعتباره مستقبل الوطن.
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