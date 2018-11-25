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حوادث

نظر دعوى وقف تعديل لائحة المعاهد الصحية..اليوم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:57 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير - رامى المهدى
تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم، الدعوى المطالبة بوقف الكتاب الدوري رقم 506 لسنة 2017، والمتضمن تعديل لبعض أحكام لائحة المعاهد الصحية.

وذكرت الدعوى أن نقابة العلوم الصحية وهي الممثلة للفنيين الصحيين داخل مصر، فوجئت بصدور قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي رقم 506 لسنة 2017، بشأن تعديل بعض أحكام لائحة المعاهد الفنية الصحية، والقرار الوزاري رقم 378 لسنة 2017.

وذكرت أن القرار رقم 506 لسنة 2017 باطل بقوة القانون، للتعدي على الحقوق التي منحها للفنيين الصحيين الطلاب بالكليات والمعاهد المنشأة بعد صدور القرار، والعمل لإنهاء وجود المميزات في المعاهد والكليات الحكومية، واقتصر الأمر على الجامعات الخاصة.

وأكدت الدعوى أن القرار الطعين خالف مبدأ عدم جواز المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية للمسجلين بالدراسات التكملية بعد صدور القرار رقم 378 لسنة 2017.
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