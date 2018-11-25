اليوم.. نظر طعن بديع وآخرين على أحكام المؤبد والمشدد فى أحداث بنى سويف

تنظر اليوم محكمة النقض طعن المتهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وآخرين على أحكام السجن المؤبد والمشدد فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث بنى سويف"، وينظر الطعن أمام دائرة الأحد "د".



كانت محكمة جنايات بنى سويف قضت بالسجن المؤبد على 12 متهمًا غيابيًّا والسجن المشدد 15 سنة لـ77 آخرين وانقضاء الدعوى للمتهم سيد إبراهيم لوفاته، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث بنى سويف"، لاتهامهم بحرق مركز شرطة "ببا" والشهر العقاري.