رئيس الوزراء يتفقد مشروع أبراج حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.. ويتابع معدلات تنفيذ إسكان مدينة بدر.. والانتهاء من 95 عمارة

رئيس الوزراء في زيارة لـ العاصمة الإدارية ومدينة بدر

مدبولي يُكلف الشركة الصينية بدفع العمل بالمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ

رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان بمدينة بدر

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنتهي من 95 عمارة ببدر لتسليمها للمستحقين.. ويتم تجهيز 110 عمارات أخرى للتسليم

رئيس الوزراء يتفقد محاور الطرق بالقاهرة الجديدة

يتابع أعمال تنفيذ مشروع "JANNA"

يتفقد الأعمال بالأحياء "السكني" و"الفيلات" بالعاصمة الإدارية الجديدة

حي جاردن سيتي الجديدة على مساحة ألف فدان ويضم 23 ألف وحدة سكنية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التي تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، بالتعاون مع شركات مقاولات مصرية، يتضمن تشييد 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى أفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، قائلًا: "مصر ستدخل بهذا المشروع عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب".واستعرض مدبولي على أرض الواقع الموقف التنفيذي بمنطقة الأبراج بحي المال والأعمال، حيث أشار مسئولو المكتب الاستشاري للمشروع إلى أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الحفر، ويتم حاليًا إجراء اختبارات التربة والجسات، كما تم الانتهاء من تنفيذ المحطات الخرسانية التي ستبدأ العمل بالموقع، وأكد أنه سيتم تخصيص قطعة أرض لشركة CSCEC الصينية بمدينة بدر لتنفيذ معسكر تدريب للعمالة، في ضوء توجه الشركة نحو تدريب ١٠ آلاف عامل مصري على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى.ووجه مدبولي بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع حي المال والأعمال، مجددًا تكليفه للشركة الصينية بدفع العمل بالمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني، كما سبق أن كلفها خلاله لقائه بمسئولي الشركة أثناء زيارته للصين نوفمبر الجاري، بحيث تواكب معدلات تنفيذ حي المال والأعمال، التقدم المحرز من جانب الشركات المصرية في تنفيذ أعمال الحي الحكومي.وأوضح أن مشروع حي المال والأعمال يُعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، ويمثلُ نقلة حضارية كبرى، حيث يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تزويده بجميع الخدمات، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أن مصر تدخل حاليًا بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبرى، والتي سيكون بها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ.وقال مدبولي إن إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع التي يتم تنفيذها حاليًا تبلغ نحو مليون و710 آلاف م2، أي ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض.وفي إطار جولته الميدانية الموسعة اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، ودفع العمل قدمًا، تفقد رئيس مجلس الوزراء، الحي السكني R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي تم طرح وحداته للحجز عبر الموقع الإلكتروني ضمن الطرح الأول بالعاصمة الإدارية الجديدة.واستمع مدبولي إلى شرح حول موقف تنفيذ الحي السكني، حيثُ تمت الإشارة إلى الانتهاء من تنفيذ الوحدات تباعًا، والبدء فورًا في أعمال تنسيق الموقع والزراعات للجزء المنتهى منه، كما تفقد منطقة الفيلات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تشهد تنفيذ نحو 950 فيلا، وتابع أعمال التشطيبات التي تمت لعدد من الفيلات، حيث أشاد بجودة التنفيذ، وطالب مدبولي بسرعة الانتهاء من الأعمال المنفذة بالمشروعات السكنية والالتزام بالجداول الزمنية الموضوعة.كما انتقل مدبولي، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى حي "جاردن سيتي الجديدة" R5 ، وتفقد الأعمال الجارية والموقف التنفيذي.وشدد على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، وكلف شركات المقاولات المنفذة لمشروع حي جاردن سيتي، بسرعة الانتهاء في أقرب وقت ممكن، من تشطيب نموذج، للتعرف من خلاله على مستوى التشطيب والاستفادة منه في التسويق.وأوضح مدبولي أن حي جاردن سيتي الجديدة يقعُ على مساحة حوالي ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة، لافتًا إلى أن الطراز المعماري الذى سيتم اتباعه فى تنفيذ هذا الحى، هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مضيفًا أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحى.وعقب جولته الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال، ودفع العمل قدمًا، تفقد رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة بدر.وشملت جولة رئيس الوزراء بمدينة بدر مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع سكن مصر بالمدينة، ومحطة الرفع الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي. كما تفقد من الداخل عددًا من الوحدات السكنية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وانتهت الهيئة من تنفيذ 95 عمارة، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين، كما تقوم بتجهيز 105 عمائر أخرى، لتسليمها للمستحقين تباعًا، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ 842 عمارة أخرى بالمدينة سيتم تسليمها تباعًا للمستحقين.وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء سريعًا من جميع المشروعات السكنية المفتوحة بالمدينة، والالتزام بالبرامج الزمنية، وبالأخص وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم حجزها بالفعل وتساهم في حل مشكلة السكن للعديد من الأسر محدودة الدخل، لافتًا إلى أن مدينة بدر وغيرها من المدن الجديدة بشرق القاهرة، تعدُ امتدادًا عمرانيًا وسكنيًا بمحافظة القاهرة.واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول موقف تنفيذ المشروعات السكنية بمدينة بدر، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 17 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالمدينة، بتكلفة نحو 2.1 مليار جنيه، وجارٍ التسليم للمستحقين، كما يتم تنفيذ نحو 30 ألف وحدة أخرى بتكلفة 4.4 مليار جنيه، وجارٍ طرح وإسناد 8424 وحدة بمنطقة الامتداد الشرقى، وسيتم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة.وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن مشروع "سكن مصر" بالمدينة، يشمل تنفيذ 10296 وحدة، بتكلفة 3.651 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذ 53 عمارة، بنسب تنفيذ تصل في بعض المواقع إلى 70%، وجارٍ طرح وإسناد تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وجارٍ التسليم للسكان، وجارٍ تنفيذ 1128 وحدة سكنية، بالمرحلة الثانية بالمشروع.وقال إنه يجرى حاليًا تنفيذ 59 مشروعًا خدميًا بمدينة بدر، وتشمل "حضانات – وحدات صحية – مدارس تعليم أساسى – أسواق تجارية وسويقات – ساحات رياضية – كافتيريا وملعب ثلاثى – مخابز – مراكز طبية"، موضحًا أنه جارٍ طرح تنفيذ "مدرستين للتعليم الأساسي – ملعب – مركز شباب متكامل – حضانة – وحدة صحية – مخبز – سوق تجارية كبيرة – مركز طبى".‏وعقب انتهاء جولته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر، تفقد رئيس مجلس الوزراء، عددًا من محاور الطرق التي يتم تنفيذها بالقاهرة الجديدة وعلى رأسها، طريق الـ 90 الشمالي والجنوبي، كما زار مشروع "JANNA " بمدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي له.واستمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول مراحل تنفيذ مشروع "JANNA " للإسكان الفاخر، موجهًا بضرورة دفع العمل والانتهاء منه وفق البرامج الزمنية المقررة.وأضاف رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة أن إجمالى الاستثمارات بمشروع " JANNA " للإسكان الفاخر يبلغ 3.5 مليار جنيه، ويشمل تنفيذ 8760 وحدة سكنية "365 عمارة"، بمساحات تتراوح بين 100 و150 م2 للوحدة، كاملة التشطيب، بالإضافة إلى منطقة الخدمات، وتخطت نسبة التنفيذ نحو 50%، موضحًا أنه تم التخطيط للمشروع بمنطقة متميزة، بامتداد المدينة حيث منطقة الكمبوندات والجمعيات، ويشرف المشروع على عدة محاور وطرق رئيسية بالمدينة، وهى "محور التسعين الجنوبى – الدائري الأوسطى – العين السخنة القديم"، بالإضافة لقربه من المرحلتين الأولى والثانية من مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وتم تخطيط المرحلة الأولى من المشروع على مساحة حوالى 210 أفدنة شاملة منطقة الخدمات.