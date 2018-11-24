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محمد الباز يكشف حقيقة رفض نعش سيدة البحيرة دخول المسجد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:17 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو لإمام مسجد يتحدث عن نعش السيدة الطائر بمحافظة البحيرة، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور.

وأوضح إمام المسجد، أن السيدة صاحبة النعش كانت حسنة السُمعة، ولم يتحدث أحد عنها بسوء طوال حياتها، مؤكدًا أن النعش رفض دخول المسجد لأن السيدة كانت تنتظر ابنها الذي يعمل بالخارج في إحدى الدول العربية بالعودة والصلاة عليها.

وأشار الإمام، إلى أن النعش دخل المسجد في لحظة وصول ابن السيدة الذي هرول للعودة لمصر لتلقي العزاء وتوديع والدته، والتي كانت دائمًا تدعو الله أن يحضر ولدها الصلاة على جثمانها قبل دفنها.
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