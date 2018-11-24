محمد الباز يكشف حقيقة رفض نعش سيدة البحيرة دخول المسجد

عرض الإعلامي محمد الباز، فيديو لإمام مسجد يتحدث عن نعش السيدة الطائر بمحافظة البحيرة، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية المحور.





وأوضح إمام المسجد، أن السيدة صاحبة النعش كانت حسنة السُمعة، ولم يتحدث أحد عنها بسوء طوال حياتها، مؤكدًا أن النعش رفض دخول المسجد لأن السيدة كانت تنتظر ابنها الذي يعمل بالخارج في إحدى الدول العربية بالعودة والصلاة عليها.



