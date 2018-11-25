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حوادث

استئناف المتهمين في قضية أطفال المريوطية على حبسهم..اليوم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:36 ص
المتهمون فى قضية
المتهمون فى قضية أطفال المريوطية
محمد عبدالله - محمد العيسوى
تنظر اليوم محكمة مستأنف جنوب الجيزة، الأحد، استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية" على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، قضت بحبس كل من المتهمة الأولى والثانية "أماني دبدوب" و"سهى عبده" 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث "محمد إبراهيم" زوج المتهمة الأولى سنة.

وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.

وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.
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