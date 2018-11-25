استئناف المتهمين في قضية أطفال المريوطية على حبسهم..اليوم

تنظر اليوم محكمة مستأنف جنوب الجيزة، الأحد، استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية" على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات.



وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، قضت بحبس كل من المتهمة الأولى والثانية "أماني دبدوب" و"سهى عبده" 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث "محمد إبراهيم" زوج المتهمة الأولى سنة.



وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.



وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.