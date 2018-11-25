استئناف المتهمين في قضية أطفال المريوطية على حبسهم..اليوم

تنظر اليوم محكمة مستأنف جنوب الجيزة، الأحد، استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أطفال المريوطية" على حكم حبسهم من سنة إلى 3 سنوات.
وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، قضت بحبس كل من المتهمة الأولى والثانية "أماني دبدوب" و"سهى عبده" 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث "محمد إبراهيم" زوج المتهمة الأولى سنة.
وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.
وكانت محكمة جنح الطالبية والعمرانية، قضت بحبس كل من المتهمة الأولى والثانية "أماني دبدوب" و"سهى عبده" 3 سنوات، وحبس المتهم الثالث "محمد إبراهيم" زوج المتهمة الأولى سنة.
وكانت الأجهزة الأمنية، ضبطت مرتكبي واقعة العثور على 3 جثث لأطفال بالطريق العام داخل أكياس بلاستيكية في حالة تعفن، وبهم آثار حروق بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية.
وأحالت النيابة العامة، 3 متهمين بينهم سيدتين للمحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، وأسندت لهم ارتكاب جرائم الإهمال الذي تسبب في وفاة الأطفال، وعدم إبلاغ السلطات بواقعة وفاتهم وإلقاء الجثث دون دفنها بالطريقة الشرعية.