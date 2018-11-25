المصري للتمويل متناهي الصغر: ارتفاع محفظة ائتمان الجمعيات إلى 5.9 مليار جنيه

أعلن الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، وصول حجم الائتمان الممنوح من الجمعيات الأهلية للأفراد في صورة قروض خلال الفترة من يوليو حتي سبتمبر الماضى، إلى نحو 5.921 مليار جنيه استفاد منها 1.9 مليون عميل بزيادة بلغت 43% عن نفس المدة من العام السابق.





ذكر تقرير أصدره الاتحاد، أن أعداد المستفيدين من تلك التمويلات ارتفعت بمعدل 14% عن الربع الثالث من العام الماضي .





أوضح التقرير أن إجمالي محفظة التمويل متناه الصغر خلال الـ3 شهور الأخيرة ارتفعت إلي 16.24 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 78% عن نفس المدة من العام السابق و التي سجلت 9.12 مليارا.