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رياضة

مدافع المنصورة يتعرض لحادث سيارة مروع بسبب سوء الطقس

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:19 م
صدى البلد
عبدالله هشام
تعرض أحمد صالح مدافع الفريق الأول بنادي المنصورة إلى حادث سيارة أثناء السفر إلى مسقط رأسه بالإسماعيلية، حيث تعرض للحادث على أحد الكباري بسيارته الشخصية أثناء سقوط الأمطار وجرت اتصالات بين اللاعب والمسئولين في النادي للاطمئنان عليه. 

وأصيب مدافع الفريق صالح ببعض الكدمات بالصدر والمعصم على إثر الحادثة.

جدير بالذكر أن اللاعب يشارك في التدريبات الجماعية غدا الاحد عقب الاطمئنان على حالته الصحية.
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