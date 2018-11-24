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متحدث الوزراء: الزيادة السكانية تعرقل التنمية في مصر.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:30 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
حمزة شعيب
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قصر الدعم على طفلين ببرنامج تكافل وكرامة ستترتب عليه زيادة قاعدة المستفيدين وليس تقليلها،لأن هناك الكثير من الأسر التي تتكون من طفلين، وتنطبق عليها شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة. 

وأشار متحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، إلى أن الزيادة السكانية أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على موازنة الدولة، موضحًا أن مصر تزيد 2.5 مليون نسمة كل عام، وهذا يعرقل معدل التنمية في مصر التي تعد الأكبر في الشرق الأوسط.

وأوضح أن هذا القرار لا يتعارض مع الدستور على وجه الإطلاق، خاصة أن هذا الدعم مخصص لبعض الفئات التي عانت من إجراءات الإصلاح الاقتصادي. 

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