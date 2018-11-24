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حوادث

إخلاء سبيل مشجعي الزمالك المتهمين بالاعتداء على مدرب الداخلية بـ 5 آلاف جنيه

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:25 م
مشجعى الزمالك
مشجعى الزمالك
عمرو خليفة:
أمرت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة وإشراف المستشار أحمد حنفي المحامي العام الأول للنيابات، بإخلاء سبيل 5 من جماهير الزمالك بكفالة 5 آلاف جنيه، لاتهامهم بالتعدي علي علاء عبد العال المدير الفني لنادي الداخلية وإصابته في رأسه خلال مباراة الزمالك والداخلية.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمتي الشغب والاعتداء بالضرب علي المدير الفني للداخلية.

وكانت المباراة انتهت بفوز الزمالك بهدفين لهدف.

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