تفاصيل رسالة رئيس نادي القضاة لشيخ الأزهر حول وثيقة تجديد الخطاب الديني





واستكمل: «وصار التشدد والغُلو فى الدين والفهم الخاطئ للنصوص وموضعها يؤدى إلى ظهور أجيال من التكفيريين والإرهابيين، وينقل صورة مغلوطة لدى غير المسلمين عن الدين الإسلامي الحنيف».

بعث المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، برسالة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف عبر حسابه الشخصي علي موقع «فيسبوك».صرح بذلك المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي لنادي القضاة.وقال عبد المحسن في رسالته: « بمنتهى الإعزاز والتقدير نثمن جهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بإعداد وثيقة قيمة لتجديد الخطاب الديني تجسد المفاهيم الواعية للدين الإسلامي»، مطالبا أن يتكاتف علماء الأمة وكافة مؤسسات الدولة لوضعها موضع التفيذ.وأضاف: «إذ أن تجديد الخطاب الدينى بمفهومه الصحيح أصبح أمرا لابد منه حتى يظل الإسلام الوسطى المعتدل صالحا لكل زمان ومكان».