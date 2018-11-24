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الصحة تكشف السبب الرئيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:29 م
صدى البلد
حسام الحارتي
قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، ان حملة القضاء على قوائم الانتظار كانت تهدف إلي القضاء علي 16 الف حالة خلال 6 أشهر ، موضحا أنه حتي الان يتواجد 56 ألف حالة مرضية تحتاج إلي تدخل جراحي.

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، إن منظومة العمل المتكامل داخل وزارة الصحة ، سبب النجاح في القضاء على قوائم الانتظار بسرعة هائلة.

واوضح ان هيئة الرقابة الإدارية ، شريك أساسي في نجاح حملة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية داخل الدولة المصرية .
وأكمل " الفترة المقبلة لن يتواجد أي طفل يحتاج الى زراعة القوقعة داخل الدولة المصرية".

ونوه أن عملية القضاء على قوائم الانتظار يتم العمل فيها من أجل القضاء على الحالات الحرجة ، خصوصا بعد طلب رئيس الجمهورية بامتدادها لحين توافر نظام صحي شامل وصحيح للمواطنين.

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