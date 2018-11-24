ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

تعليق ناري من نجم برشلونة السابق على أحداث نهائي كأس ليبرتادوريس

السبت 24/نوفمبر/2018 - 10:27 م
صدى البلد
ريهام بكير
اعرب الإسباني كارليس بويول، لاعب برشلونة السابق، عن حزنه لما يحدث في الارجنتين من عنف ، قبل انطلاق إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وكتب بويول، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا له من عار الأخبار التي تأتي من الأرجنتين.. هذه ليست الطريقة التي تعيش بها كرة القدم.. عار".

وكانت جماهير فريق ريفر بليت الأرجنتيني قد هاجمت حافلة الفريق المنافس بوكا جونيورز قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بعد قليل، على ملعب استاد المونيمونتال في نهائي كأس الليبرتادوريس 2018.

جاءت الأحداث اثناء توجه حافلة فريق بوكا جونيورز إلى ملعب المباراة لمواجهة ريفر بليت في المباراة النهائية، وقذفت الجماهير على الحافلة الزجاجات والحجارة لترهيب لاعبي الفريق المنافس.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما بعد منافسة شرسة طول الـ 90 دقيقة.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة واحدة، على خلفية أحداث الشغب.
loading...

ترشيحاتنا

حكاية أول فيلم جمع ميرفت أمين بحسين فهمي.. ثاني حب لها في لبنان

بعد هدفه في مرمي واتفورد.. شاهد أهداف محمد صلاح الـ 7 مع ليفربول هذا الموسم

طالب يقتل مدرسته بعد مشاهدة مسلسل كارتون.. والداخلية تطالب الأسر بضرورة متابعة أبنائهم

الأرصاد: سقوط أمطار رعدية على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم.. فيديو

الباز يكشف تفاصيل القبض على متطرفين يدعون تبعيتهم للأزهر بالسويد

الداخلية تعلن عن قبول دفعة جديدة من معاوني الأمن من الحاصلين على الشهادة الإعدادية.. الإعلان يشمل الذكور والإناث.. وأول ديسمبر بدء سحب كراسات التقدم.. حصول المقبولين على جميع مميزات هيئة الشرطة.. صور

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

تعديلات جديدة في جهاز الأهلي واجتماع مطول لـ يوسف و140 ألف دولار لكارتيرون

عمرو طارق وغزال على أعتاب الأهلي

نصائح هامة للتعامل مع تقلبات الطقس وسقوط الأمطار خلال القيادة

إقامة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لـ ليفربول علي واتفورد .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

شاب معاق يطلب فرصة عمل وأطرافا صناعية

فيديو

فرج عامر: اتفاقية الشراكة المصرية التركية بنيت على أسس خاطئة ويجب تعديلها.. فيديو
كلب يصد هدفا مؤكدا من ضربة جزاء.. فيديو
عامر: التراخيص الصناعية لا تصدر في 7 أيام .. وهتدوخ السبع دوخات..فيديو
محمد الباز يكشف حقيقة رفض نعش سيدة البحيرة دخول المسجد
فرج عامر: شفنا العذاب أيام الإخوان في الصناعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟