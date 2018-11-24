تعليق ناري من نجم برشلونة السابق على أحداث نهائي كأس ليبرتادوريس

اعرب الإسباني كارليس بويول، لاعب برشلونة السابق، عن حزنه لما يحدث في الارجنتين من عنف ، قبل انطلاق إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين الغريمين ريفر بليت وبوكا جونيورز.



وكتب بويول، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يا له من عار الأخبار التي تأتي من الأرجنتين.. هذه ليست الطريقة التي تعيش بها كرة القدم.. عار".



وكانت جماهير فريق ريفر بليت الأرجنتيني قد هاجمت حافلة الفريق المنافس بوكا جونيورز قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين بعد قليل، على ملعب استاد المونيمونتال في نهائي كأس الليبرتادوريس 2018.



جاءت الأحداث اثناء توجه حافلة فريق بوكا جونيورز إلى ملعب المباراة لمواجهة ريفر بليت في المباراة النهائية، وقذفت الجماهير على الحافلة الزجاجات والحجارة لترهيب لاعبي الفريق المنافس.



جدير بالذكر ان مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما بعد منافسة شرسة طول الـ 90 دقيقة.



وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، تأخير انطلاق المباراة لمدة ساعة واحدة، على خلفية أحداث الشغب.

