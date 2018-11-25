اليوم.. نظر دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر بانتخابات المهندسين

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين.

واختصمت الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، وحملت رقم 24668 لسنة 72 ق كلا من نقابة المهندسين وأحمد ماهر بصفته.



وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار الصادر بقبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهره.