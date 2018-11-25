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اقتصاد

انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات.. اليوم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:35 ص
هالة السعيد
هالة السعيد
آية الجارحي
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم فاعليات معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT، في دورته الـ22، ولمدة 4 أيام، بمشاركة رئاسة مجلس الوزراء.

وتشارك الوزارة بفاعليات المؤتمر بصفتها المسئول عن الجناح الحكومي بالمؤتمر بمشاركة عدد من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة وتحديدا أكثر من 500 شركة عالمية ومحلية وشركات ناشئة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، ان المؤتمر يعرض فكرة التحول الرقمى فى ظل التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادًا على الوسائل التكنولوجية الحديثة، مشيرة الى أن هذا يعد توجهًا رئيسًا تركز عليه جميع الوزارات والهيئات.

يتضمن المعرض في دورته الحالية عددًا من المعارض الداخلية من أهمها المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم والمعرض والمؤتمر الدولى لتكنولوجيا الدفاع والأمن والسلامة والمعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلى المعرض والمؤتمر الدولي للدفع الإلكتروني والشمول المالي ومعرض ومؤتمر المدن والمجتمعات الذكية.

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