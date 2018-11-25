ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

نظر دعوى منع ظهور الشيخ ميزو على الفضائيات.. اليوم

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:00 ص
محمد عبد الله نصر
محمد عبد الله نصر
محمد زهير - اسلام مقلد
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر، وشهرته "الشيخ ميزو"، من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة.

ووصفت الدعوى محمد عبد الله نصر بأنه "شخصية استفزازية جاهلة يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين وعلى الأحاديث النبوية الشريفة".

وأكدت أنه "يقصد من وراء ظهوره الإعلامي بث سمومه وجهله وحماقته، ويرتدي زى الأزهر الشريف ليضفي المشروعية على كذبه وجهله، وأنه ظهر فجأة على الساحة بعد ثورة يناير ليتحدث في أي قضية"
loading...

ترشيحاتنا

بوكو جونيورز وريفر بليت..تعرف على الموعد الجديد لنهائي كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيور وريفر بلايت.. إسدال الستار على أحداث الشغب بإلغاء إياب نهائي كأس ليبيرتادوريس

تطوير 12 ميدانا بدمياط الجديدة ورفع كفاءة الطرق الداخلية

مفصول من 15 عاما.. أمين الشرطة قاتل والده: تخلصت منه وهو نائم

فران أبو الريش يذبح خطيبته السابقة يوم خطبتها على آخر.. القاتل سبق وقام بخطف المجني عليها واعترض والدتها بالطريق..وأهالي الضحية يطالبون بالقصاص العادل..صور

أمين شرطة سابق يقتل والده بإمبابة.. والتحريات: مريض نفسي

ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري

السعودية تدعو مواطنيها لتجنب الذهاب إلى الشانزليزيه بباريس

الرئيس النيجيري يعترف بمقتل 100 جندي في هجوم لداعش

عاد ليفضحها.. قاتلة طليقها بالبحيرة: تزوجته عرفيا وأحرقت جثته بعد وضع السم له في العصير

وكيل الصيادلة يكشف سبب نقص 800 صنف دواء من السوق

تعليق ناري من نجم برشلونة السابق على أحداث نهائي كأس ليبرتادوريس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كارثة.. كويكبان بحجم ملعب كرة قدم يقتربان من الأرض

انخفاض احتياطي الذهب فى مصر لـ2.545 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي

القبض على أخطر لص في العالم.. سرق 500 ماكينة صراف آلي

إيمان ضحية التنمر.. مشرفات معهد تمريض وصفنها بالـ سوداء وشبه الرجالة..صور

والدة الطالبة المنتحرة بالإسكندرية تكشف مفاجأة صادمة: المدرسون السبب

عاد ليفضحها.. قاتلة طليقها بالبحيرة: تزوجته عرفيا وأحرقت جثته بعد وضع السم له في العصير

فران أبو الريش يذبح خطيبته السابقة يوم خطبتها على آخر.. القاتل سبق وقام بخطف المجني عليها واعترض والدتها بالطريق..وأهالي الضحية يطالبون بالقصاص العادل..صور

مفصول من 15 عاما.. أمين الشرطة قاتل والده: تخلصت منه وهو نائم

البترول تطرح بنزين 95 مخصوص بالأسواق خلال أيام

مصابو الأتوبيس السياحي يتلقون العلاج بمستشفى أسوان التخصصى

تعليق ناري من خالد بيومي عن أحداث مباراة ريفر بيلت وبوكا جونيور

أمين شرطة سابق يقتل والده بإمبابة.. والتحريات: مريض نفسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري
عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو
تعرفي على طريقة عمل أرز الطباخ بالفراخ مع الشيف هالة فهمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟