نظر دعوى منع ظهور الشيخ ميزو على الفضائيات.. اليوم

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم، تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بمنع محمد عبد الله نصر، وشهرته "الشيخ ميزو"، من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية منها والمسموعة.



ووصفت الدعوى محمد عبد الله نصر بأنه "شخصية استفزازية جاهلة يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين وعلى الأحاديث النبوية الشريفة".



وأكدت أنه "يقصد من وراء ظهوره الإعلامي بث سمومه وجهله وحماقته، ويرتدي زى الأزهر الشريف ليضفي المشروعية على كذبه وجهله، وأنه ظهر فجأة على الساحة بعد ثورة يناير ليتحدث في أي قضية"