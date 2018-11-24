هاشم بحري: الطبيب النفسي أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب

قال الدكتور هاشم بحري، رئيس قسم الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن الطبيب النفسي محمد صلاح الذي انتحر أصاب العديد من المواطنين بالإحباط، حيث إن الطبيب النفسي يستمع باستمرار لمشاكل الآخرين مما قد يصيبه بحالة من الاكتئاب الحادة التي يصعب الخروج منها وقد تدفعه للانتحار.





وأوضح "بحري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية المحور، أن "المكتئب المرضى" لديه نسبة أعلي 25 مرة في الإقدام على الانتحار من "المكتئب العادي"، وذلك حسب آخر تقارير منظمة الصحة العالمية.



