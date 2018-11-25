ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

انطلاق دوري الأقسام لكرة القدم بالصالة المغطاة بالعريش 4 ديسمبر

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:32 ص
الصالة المغطاة بالعريش
الصالة المغطاة بالعريش
احمد صالح
نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة شمال سيناء، أمس السبت قرعة دوري الأقسام لكرة القدم بحضور القرعة يسري جاسر، أمين التنظيم، وإيهاب بيتا، مدير عام الشباب والرياضة، والنائب إبراهيم أبو شعيره، عن حزب مستقبل وطن في دائرة رفح والشيخ زويد، وعزمي آدم، رئيس منطقة شمال سيناء لكرة القدم، ورؤساء الأقسام ومندوبى الفرق المشاركة.

وقال د يسري جاسر، أمين التنظيم فى شمال سيناء، أن الدورة ستقام بالصالة المغطاة بمدينة العريش، يوم 4 ديسمبر المقبل، وأجريت القرعة تحت إشراف منطقة شمال سيناء لكرة القدم بقياده كابتن عزمي آدم، تضم الدورة 10 فرق بواقع فريق لكل مركز.

وأضاف أن دورة الحزب جاءت على أرض شمال سيناء هي رسالة إلى الجميع بأن سيناء تحت سيطرة قواتنا الأمنية، وتهدف إلى تفعيل دور الحزب وبث روح التعاون والانتماء بين الشباب.

وفى الوقت نفسه، قال د. أحمد مرتاح، أمين الشباب، إنه تم تجهيز اللائحة الخاصة بالدورة والفرق المشاركة خلال الفترة الماضية، من خلال رؤساء الأقسام، وأمانة الشباب في كل مركز.

وأضاف أن الدورة تضم مجموعتين، كل مجموعة تتكون من خمس فرق، المجموعة الأولى تضم (رفح، الشيخ زويد قسم ثالث العريش، نخل، قسم رابع العريش)، المجموعة الثانية تضم (بير العبد، رمانة، قسم أول العريش، قسم ثاني العريش، الحسنة)، على أن يصعد الأول والثاني من كل مجموعه للدور قبل النهائي، وستوزع الجوائز للمراكز الأول والثانى، بالإضافة إلى العديد من الجوائز المادية والمعنوية.

loading...

ترشيحاتنا

عمرو عبد الجليل يروي تفاصيل حياته الفنية

لحظة تعدي جماهير ريفربيلت على حافلة لاعبي بوكا جونيورز.. فيديو

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

إيمان الحصري تعلن غضبها من المسؤولين بسبب تصدير الكلاب

نجاح أول عملية إصلاح عيب خلقى بالمخ فى مستشفى أطفال مصر..صور

الأهلي يخطط لخطفه من الزمالك.. من هو الإيفواري الحالم باللعب لـ برشلونة

الأهلي: مدرب أجنبي خلال أيام .. ومفاجآت للجماهير في الطريق.. فيديو

الغرفة التجارية تسخر من التموين: عصافير الهند تأكل أرزا أكثر من المصريين

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل تجدد إصابتها بالسرطان

قرار جديد من النيابة ضد مشجعي الزمالك المتهمين في شغب مباراة الداخلية

البترول تطرح بنزين 95 مخصوص بالأسواق خلال أيام

عبد الواحد السيد يهاجم ميدو: وجودي كان صداعا للبعض داخل الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: حازم إمام اعتزل بـ الإكراه.. فيديو
طريقة عمل الكشك مع الشيف هالة فهمي
ميمي عبد الرازق: اعترضت على وجود مصطفى يونس في الجهاز الفني للمصري
عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو
تعرفي على طريقة عمل أرز الطباخ بالفراخ مع الشيف هالة فهمي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟