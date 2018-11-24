نجاح أول عملية إصلاح عيب خلقى بالمخ فى مستشفى أطفال مصر..صور

نجح الفريق الطبي بمستشفي اطفال مصر بإجراء اول عملية إصلاح عيب خلقى خروج المخ من عظام الجمجمة وقد خرجت الحاله بعد متابعتها بقسم رعاية حديثي الولادة بالتعاون مع جراحة المخ والاعصاب.



ياتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه المستشفي مجموعة من الخدمات المميزة للمرضي وخصوصا الاطفال بعد افتتاح وحدة خاصة بالهيموفيليا التي تعد الاحدث من نوعها



وذلك برعاية الدكتور خالد موافى – مدير فرع التامين الصحي بالقاهرة و د. ياسر فوزى - مدير مستشفى ود. احمد مسرى - مدير الشئون العلاجية وفى إطار العمل المتميز لقسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة برئاسة د. هانى هواش بالتعاون مع قسم جراحات المخ والأعصاب وبأشراف استشارى القسم أ. د. عاصم منير ونائبه د. عدنان

