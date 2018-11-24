ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نجاح أول عملية إصلاح عيب خلقى بالمخ فى مستشفى أطفال مصر..صور

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:48 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
نجح الفريق الطبي بمستشفي اطفال مصر بإجراء اول عملية إصلاح عيب خلقى خروج المخ من عظام الجمجمة وقد خرجت الحاله بعد متابعتها بقسم رعاية حديثي الولادة بالتعاون مع جراحة المخ والاعصاب.

ياتي هذا في الوقت الذي تقدم فيه المستشفي مجموعة من الخدمات المميزة للمرضي وخصوصا الاطفال بعد افتتاح وحدة خاصة بالهيموفيليا التي تعد الاحدث من نوعها

وذلك برعاية الدكتور خالد موافى – مدير فرع التامين الصحي بالقاهرة و د. ياسر فوزى - مدير مستشفى ود. احمد مسرى - مدير الشئون العلاجية وفى إطار العمل المتميز لقسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة برئاسة د. هانى هواش بالتعاون مع قسم جراحات المخ والأعصاب وبأشراف استشارى القسم أ. د. عاصم منير ونائبه د. عدنان
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي: مدرب أجنبي خلال أيام .. ومفاجآت للجماهير في الطريق.. فيديو

وزير التعليم ينفي صدور قرارات جديدة بشأن تدريس المستوى الرفيع بالنظام الجديد

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

شاهد.. إدمان لعبة فيديو وراء مقتل معلمة ثانوي في الإسكندرية

برلماني: الشعب المصري يرحب بولي العهد ونحن مع السعودية

إقامة قداس عيد الميلاد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية بحضور الرئيس

هجام يستولي على 71 ألف جنيه من كازيون أكتوبر ويشتري ذهبا لزوجته.. صورة

تفاصيل مقتل شاب مصرى بالرصاص فى السعودية خلال حراسة إحدى المزارع

للمرة الثانية.. تأجيل مباراة السوبر كلاسيكو واتجاه لإلغائها

وكيل الصيادلة يكشف سبب نقص 800 صنف دواء من السوق

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: الزمالك قريب من لقب الدوري بشرط واحد.. فيديو
كليوباترا العقارية تشارك في معرض أكسيل بلندن بمشروعاتها المتنوعة..فيديو
رئيس سموحة يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري ومن هو البطل.. فيديو
ديمبلي يدرك التعادل لبرشلونة أمام أتليتكو مدريد.. فيديو
فرج عامر: ياسر إبراهيم يساوى أكثر من 100 مليون وطوب الأرض عايزه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟