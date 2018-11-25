لعنة البلاك فرايداي والنصب على المواطنين.. جهاز حماية المستهلك: كلفنا إدارة التحريات للوجود في الأسواق لتلقي الشكاوى دوريا.. نواب: التجار يستغلونه لأسباب ربحية.. ويجب تغليظ العقوبات

برلمانيون:

المواطنون يقعون فريسة سهلة في يوم الفرايداي أصحاب المتاجر يستغلون يوم "البلاك فرايدي" للنصب على المواطنين المواطنون يقعون في مصيدة البلاك فرايداي بسبب عدم الوعي





انتشرت ظاهرة البلاك فرايدي في أنحاء القاهرة بين أصحاب المحلات والمعارض والأسواق؛ حيث إن معظم المحلات والأسواق يستغلون هذه الظاهرة في النصب على المواطنين واستغلالهم عن طريق تخفيض المنتجات، بطريقة توهم المواطن أن هذا المنتج غنيمة أو فرصة لابد من اقتنائها، الأمر الذي جعل جهاز حماية المستهلك يصدر بيان لتوعية المواطنين بالتأكد صحة العروض المتاحة، عن طريق النظر إلى الفاتورة الأصلية التي كان يبيع بها السلعة قبل العرض، وأكد جهاز حماية المستهلك أن هناك عقوبات قاسية على كل شخص يضع عروضًا وهمية ليس لها أساس من الصحة، إضافة أنه كلف إدارة التحريات بالجهاز بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية للتواجد في الأسواق والمولات لتلقي الشكاوى على مدار اليوم.





واستطلع موقع "صدى البلد" آراء بعض نواب البرلمان، في هذه الظاهرة، والذين أكدوا بدورهم أن السبب الرئيسي في تفاقم الظاهرة هو جشع التجار وأصحاب المعارض، لافتين أنهم يستغلون يوم البلاك فرايدي في النصب والتلاعب بالمواطنين.





في البداية قال النائب ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان: إن المواطنين يقعون فريسة سهلة في يوم الفرايداي، مشيرًا إلى أن أصحاب المحلات يستغلون الظروف المعيشية من فقراء المواطنين لإقناعهم بأن هناك تخفيضات هائلة على المنتجات وهي في الأصل وهمية.





وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أصحاب المحلات يتبارزون فيما بينهم لجذب المشترين للنصب والاحتيال عليهم من خلال الخصومات المرتفعة الكاذبة والتي تصل إلى 90% لبعض المنتجات، وكذلك العروض التي تقام كل ساعة على منتج معين؛ حيث تنخفض قيمتها بشكل كبير في تلك اللحظة لإيهام المواطنين وإقناعهم أنها غنيمة مغرية في ذلك اليوم وحتى نهاية شهر نوفمبر.





وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان قائلاََ: "السماء لا تمطر ذهباَ ولا فضة"، مطالبًا تعديل قوانين تجريم النصب والاحتيال لتشمل كل هذة الظواهر، ليتم تطبيق العقوبات الرادعة على كل محتال يستغل جهل المواطنين وظروفهم المعيشية للنصب عليهم".





ومن جانبه قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن أصحاب المتاجر يستغلون يوم "البلاك فرايدي" للنصب على المواطنين، لافتاَ إلى أنهم يقومون بعمل عروض وهمية على المنتجات بهدف تضليل عقل المواطن المصري.





وأضاف السيد، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أصحاب المعارض والمحلات يقومون قبل هذا اليوم بعشرة أيام برفع سعر المنتجات الضعف، وبعد ذلك يقومون بخفض هذه الأسعار 50% لإقناع المواطنين بأن هناك تخفيضا، وفي الأصل هي عروض وهمية هدفها الوحيد الربح بأي وسيلة حتى ولو كانت هذه الوسيلة هي الاستخفاف بعقول المواطنين".





وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية إلى أنه لابد من التعامل مع هذه الظاهرة من خلال المقاطعة من قبل المواطنين، ومن خلال جهاز حماية المستهلك لعمل حملات توعية لتحذير المواطنين من الوقوع في هذا الفخ، وتوقيع عقوبات قاسية وواضحة على كل من تسول له نفسه بأن يقوم بخداع المواطن والاحتيال والنصب عليه.





فيما قال النائب ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن المواطنين يقعون فريسة سهلة في يوم الفرايداي ، مشيرًا الى أن أصحاب المحلات يستغلون الظروف المعيشية من فقراء المواطنين لإقناعهم بأن هناك تخفيضات هائلة على المنتجات وهي في الأصل وهمية.





وأضاف عمارة في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن أصحاب المحلات يتبارزون فيما بينهم لجذب المشترين للنصب والاحتيال عليهم من خلال الخصومات المرتفعة الكاذبة والتي تصل إلى 90% لبعض المنتجات ، وكذلك العروض التي تقام كل ساعة على منتج معين، حيث تنخفض قيمتها بشكل كبير في تلك اللحظة لإيهام المواطنين وإقناعهم أنها غنيمة مغرية في ذلك اليوم وحتى نهاية شهر نوفمبر.



