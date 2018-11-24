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رغم نفي الوزارة.. برلمانية: تصريحات وزارة الزراعة أساءت لمصر

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:36 م
منى منير، عضو مجلس
منى منير، عضو مجلس النواب،
حسام الحارتي
علقت منى منير، عضو مجلس النواب، على قرار وزارة الزراعة بتصدير الكلاب والقطط إلى الخارج، قائلة: "أنا اتصدمت من قرارات المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة لأنها تضر بالسياحة وبصورة مصر".

وأضافت في تصريحات هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي" ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي" ، أن كثيرا من دول العالم عبرت عن غضبها لاتخاذ تلك القرارات داخل مصر.

أكدت منير أنها تتقدم بطلب إحاطة لوزارة الزراعة بسبب الإساءة إلى الدولة المصرية أمام العالم بتصدير الكلاب والقطط.
يأتى ذلك فى وقت نفت فيه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ما تم تداوله مؤخرا من أنباء حول اتخاذ إجراءات لتصدير الكلاب والقطط إلى دول أخرى.
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