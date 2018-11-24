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أخبار العالم

رئيسة وزراء بريطانيا: نقف دائما إلى جانب جبل طارق

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:24 م
رئيسة وزراء بريطانيا
رئيسة وزراء بريطانيا
رويترز
قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، السبت، إن بلادها "ستقف دائما إلى جانب جبل طارق" بعد أن حصلت إسبانيا على تطمينات كافية بشأن شبه الجزيرة لفتح الطريق أمام إبرام اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي لدى وصولها إلى بروكسل لعقد محادثات مع دونالد توسك، رئيس قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التي من المقرر أن توافق على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد: "سنتفاوض دائما بالنيابة عن العائلة البريطانية بأكملها بما في ذلك جبل طارق".

وأضافت: "تمكنا من حل قضايا الانسحاب بالنسبة لجبل طارق بطريقة بناءة ومعقولة".
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