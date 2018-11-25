لجنة الشؤون العربية بالبرلمان: التدريبات المشتركة مفيدة لجيشنا.. فيديو

قال أحمد رسلان، رئيس لجنة الشؤون العربية بالبرلمان، إن التدريبات المشتركة مفيدة لجيشنا حتى يواكب ما يحدث والتطورات العسكرية.



وأضاف "رسلان" في تصريحات لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، أن جميع جيوش العالم لديها رغبة في إجراء تدريبات معنا، فهم يعرفون جيدا أن الجيش المصري خير أجناد الأرض.



وأوضح: "لا يتخيل أحد أن الجيش المصري منشغل عن حماية أمننا الوطني، وليعلم الجميع أن لدينا درع وسيف".



وواصل: "تحية من القلب للقائد الأعلى للقوات المسلحة للرئيس السيسي ووزير الدفاع ومن أكبر ضابط لأصغر جندي حماة الأمن القومي المصري".



وأكد "رسلان" أن البرلمان المصري يسعى لتفعيل برلمان وادي النيل لتأكيد العلاقات مع السودان.