الجانب المظلم للتكنولوجيا.. لعبة إلكترونية تقود طالبا لقتل معلمته بالمنتزه.. نواب: يجب على الأسر مراقبة أبنائهم.. والحادثة ترجع لضغوط نفسية

نواب:

من الصعب وجود قوانين تراقب الألعاب الإلكترونية الأمر مسؤولية أسرية

يجب علي الأسرة معرفة محتوي الألعاب التي يمارسها أولادهم

نحتاج لسيطرة علي الألعاب الإلكترونية التي تحث علي العنف



لا شك أن الألعاب الالكترونية التي تحث علي العنف وتدفع الشباب الي ارتكاب سلوك غير سوي، تمثل خطر علي المجتمع كالإرهاب الذي يسبب الذعر للمواطنين، فبعد تطور التكنولوجيا بشكل كبير انتشرت هذه الالعاب الالكترونية واصبح ممارستها في متناول الجميع، والتي تحمل العديد من الأضرار لمستخدميها، من تأثيرات سلبية علي الدماغ وعلى الذاكرة في المدي البعيد وضعف النظر فضلا عن الأضرار النفسية والتي تؤدي إلي الميل للعزلة والتحول لشخص انطوائي وكتئب.



ولأن الالعاب التي تحتوي علي العنف والضرب والقتل والتخريب، بها عوامل جذب أكثر للشباب، أصبح تأثيرها قوي وفعال عليهم، فنجد الآن طالب في السادسة عشر من عمره قد مزق جسد مدرسته تقليد للعبة إلكترونية، بمنطقة المنتزه، بالإسكندرية، وعثر رجال الشرطة على جثة المجني عليها مسجاة على ظهرها بملابسها بأرضية غرفة الاستقبال بالشقة سكنها بالطابق الرابع بجوار بابها وبها عدة طعنات بأنحاء متفرقة، من جسدها، والعثور على حقيبة مدرسية بداخلها سكين "كبير الحجم بداخل كيس بلاستيك"، ورقة مدون بها عبارات تحث على القتل، بعض الأدوات المدرسية" وحذاء رياضى وجاكت رجالى.



وأبدي برلمانيون استيائهم من الواقعة، مؤكدين علي أهمية دور الأسرة في توعية أولادهم ومراقبتهم، ومعرفة محتوى الألعاب التي يمارسوها، وابعادهم عن العنيف منها.



في البداية قال النائب عفيفي كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من الصعب وجود قوانين تراقب الالعاب اللالكترونية وتحد من جرائمها، مشيرا الي أهمية دور الأسرة في حل هذا الموضوع.



وأشار عفيفي في تصريحات لـ"صدي البلد" الي انه يوجد اضرار صحية ونفسية ناتجة عن هذه الالعاب الالكترونية، من ضعف النظر نتيجة الجلوس لأوقات طويلة، مؤكدا علي ان مدة الجلوس أمام هذه الشاشات والأجهزة لا يجب ان تتعدي ساعتين في اليوم الواحد، كما تسبب أيضا سوء الحالة النفسية، بسبب ضياع الوقت وإهداره وعد إستغلاله، وبالتالي الفشل في الحياة العامة.



وأستطرد عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن للأعلام دور كبير في هذا الامر سواء كان ورقي او الالكتروني، من عمل برامج توعية توضح خطورة هذه الالعاب، والاضرار الناجمة عنها، وانتقاء برامج هادفة تفيد الشباب في الحياه العامة.



وأكد اللواء عفيفي في حديثه علي دور المدارس والجامعات في التوعية لهذا الامر، لان معظم مستخدمي الانترنت والالعاب الالكترونية، يكونوا طلبه وبالتالي التأثير عليهم من الناحية التعليمية سيكون فعال وقوي.



ومن جانبه قال النائب جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنه ليس من المستطاع فرض وعمل ضوابط تحكم الالعاب الالكترونية وتجرم لعبها، مشيرا الي انه يوجد حرية في تنزيل الالعاب وممارستها.



وأضاف طلعت في تصريحات لـ"صدي البلد" أن الحل يكمن في عمليات التوعية الهادفة سواء كانت من وسائل الإعلام او من الإسرة من مراقبة محتوي الالعاب وابعادهم عن الالعاب التي تحث عن العنف.



فيما اكدت النائبة هبه هجرس عضو لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، علي أهمية وجود سيطرة علي الإلعاب الألكترونية التي تحث علي العنف وتشويش الأفكار.



وأضافت هجرس في تصريحات لـ"صدي البلد" أن قتل شاب لمدرسته أمر غير طبيعي بالمره، مشيرة الي أن هذا النوع من الحالات يأتي نتيجة ضغوط نفسية شديدة، ومشاكل عائلية، تدفع لفعل هذه الأمور.



وتابعت عضو لجنة التضامن الإجتماعي بالبرلمان، ان للأسرة دور كبير في معالجة هذا الامر من مراقبة محتوي الالعاب والجلوس مع اولادهم وتوعيتهم، وتحديد أوقات لممارستهم الالعاب الالكترونية،مستطردة أنه كما يوجد سلبيات للألعاب الالكترونية توجد بعض الايجابيات ايضا، ولكن الاستخدام هو الذي يحدد ذلك.