ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

خبير عسكري يكشف أهمية التدريب المشترك للجيش مع قبرص واليونان

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:34 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن تدريب "ميدوزا 7" في غاية الأهمية خاصة لاشتراك اليونان وقبرص.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن التنسيق المتبادل بين اليونان وقبرص مع مصر هام جدا خاصة مع اكتشاف حقل الغاز الطبيعي.

وأوضح أن مصر تجري سنويًا تدريبات عسكرية مختلفة مع العديد من الدول، وسعي الدول للتدريب مع مصر يعني وجود تعاون بين هذه الدول.

وتنفذ مصر واليونان وقبرص التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا – 7"، بحضور طلبة الكلية البحرية وشباب البرنامج الرئاسي.

ووصلت إلى دولة اليونان وحدات من القوات البحرية والجوية وعناصر من القوات الخاصة المصرية للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك، والذي يستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت.

يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات بتخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة، والتدريب على أعمال الإعتراض البحرى والبحث عن وإكتشاف الغواصات وتأمين منصات البترول والأهداف الحيوية بالبحر، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش وإقتحام السفن المشتبه بها، وقيام المقاتلات متعددة المهام بالتدريب على أعمال الدفاع والهجوم المشترك على أهداف معادية.
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي: مدرب أجنبي خلال أيام .. ومفاجآت للجماهير في الطريق.. فيديو

الزمالك يجدد مفاوضاته مع لاعب سعره 100 مليون جنيه

إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني للفنانة زينة

شاهد.. إدمان لعبة فيديو وراء مقتل معلمة ثانوي في الإسكندرية

محمد صلاح يقترب من اعتلاء صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

الجسمي ينشر صورة بصحبة بن زايد ويعلق: هذا محمد في المهمات جلمود

أتلتيكو مدريد يلدغ برشلونة برأسية كوستا.. فيديو

محمد صلاح يسجل هدف التقدم لـ ليفربول علي واتفورد .. فيديو

بوكا جونيورز وريفربليت .. باتيستوتا: الأحداث مخجلة أمام العالم

ننشر الجدول الرسمي لامتحان الصف الأول الثانوي

بطل العالم للكاراتيه يروي بالدموع تفاصيل مأساة انتحار نجله شنقا

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل تجدد إصابتها بالسرطان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: الزمالك قريب من لقب الدوري بشرط واحد.. فيديو
كليوباترا العقارية تشارك في معرض أكسيل بلندن بمشروعاتها المتنوعة..فيديو
رئيس سموحة يفجر مفاجأة حول استكمال الدوري ومن هو البطل.. فيديو
ديمبلي يدرك التعادل لبرشلونة أمام أتليتكو مدريد.. فيديو
فرج عامر: ياسر إبراهيم يساوى أكثر من 100 مليون وطوب الأرض عايزه.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟