خبير عسكري يكشف أهمية التدريب المشترك للجيش مع قبرص واليونان

قال جمال مظلوم، الخبير العسكري، إن تدريب "ميدوزا 7" في غاية الأهمية خاصة لاشتراك اليونان وقبرص.





وأضاف في تصريحات لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين، اليوم السبت، أن التنسيق المتبادل بين اليونان وقبرص مع مصر هام جدا خاصة مع اكتشاف حقل الغاز الطبيعي.





وأوضح أن مصر تجري سنويًا تدريبات عسكرية مختلفة مع العديد من الدول، وسعي الدول للتدريب مع مصر يعني وجود تعاون بين هذه الدول.





وتنفذ مصر واليونان وقبرص التدريب البحري الجوي المشترك "ميدوزا – 7"، بحضور طلبة الكلية البحرية وشباب البرنامج الرئاسي.





ووصلت إلى دولة اليونان وحدات من القوات البحرية والجوية وعناصر من القوات الخاصة المصرية للمشاركة في فعاليات التدريب المشترك، والذي يستمر لعدة أيام غرب جزيرة كريت.



