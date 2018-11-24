إيمان ضحية التنمر.. مشرفات معهد تمريض وصفنها بالـ سوداء وشبه الرجالة..صور



«وحشتنى جدا ومش قادرة اصدق انها ماتت خلاص ومش هشوفها تانى » .. بتلك الكلمات بدأت روان صديقة ضحية التنمر إيمان صالح، حديثها لـ "صدى البلد"، حول تلك الواقعة، مضيفة أنهما كانتا صديقتين منذ 5 سنوات ولم تفترقا مطلقا حتى وفاتها.



وأضافت صديقتها ان بعض المشرفات فى المعهد دائمات اهانتها بوصفها " انتى سودا وشكلك وحش وشبه الرجالة" ما جعلها فى ضغوط نفسية مستمرة فى حياتها، إلا أنها كانت قوية فى مواجهة تلك الكلمات التى جرحت مشاعرها أمام زميلاتها فى المعهد.



تضيف روان قائلة: "كلام المشرفات عن شكلها كان بيضايقها، حتى وصلت لمرحلة الشك فى نفسها وتقول فيا ايه مختلف عن البنات التانية، وشكلى وحش ليه، كل ذلك التنمر جعلها فى حالة من الحزن والضيق تجاه هؤلاء المشرفات وأنها ليس بيدها شىء سوى الصمت حتى لا يتم معاقبتها من قبلهن فى نتائج دراستها".



وبنبرة حزينة تقول روان: إيمان وصلت لمرحلة من الشك فى نفسها لدرجة انها كانت تضع "ميك اب" علشان تغير الفكرة لدى المشرفات وعدم وصفها بشبه الرجالة.



وتروى روان أحد المواقف المأساوية التى عانت منه صديقتها قائلة: فى احدى المرات عند الذهاب لاحد التدريبات فى المستشفيات كانت المشرفات يجبرنها على ارتداء الحجاب وكان ذلك يسبب لها الضيق والتمييز بين صديقاتها ، ويعلل المشرفات ذلك لتمييزها بأنها بنت، وأنها كانت توافق على ذلك لتسيير الأمور وعدم افتعال مشاكل خلال دراستها".



تضيف روان قائلة: إيمان كانت تفضل الغياب عن الحضور للمعهد بسبب المعاملة السيئة وتدخل فى حالة حزن إلا أننى كنت اضغط عليها للحضور ومواجهة الإهانة وجعلها تفكر فى مستقبلها فقط".



انتحار ام سقوط قضاء وقدر



تقول روان إنها تستبعد فكرة انتحار صديقتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بمنزلها، ومن الممكن أن تكون سقطت قضاء وقدر، وذلك السر لا يعلمه إلا الله فقط، وأننا ننتظر تحقيقات النيابة للكشف عن الحقيقة وبعد التحقيق مع المشرفات فى المعهد عن المعاملة التى كن يعاملن بها إيمان صديقتها.



آخر كلام الصديقتين



كلمتها قبل ما تموت بساعة.. تروى روان آخر حديث لها مع صديقتها قائلة:" اخر مرة اتقابلنا يوم الاثنين الماضى، وكلمتها فى التليفون قبل ما تموت بساعة واحدة فقط، كنا بنتكلم عن الامتحان وكانت قلقانة منه ومش عارفة تذاكر وقلت لها طول ما أنا جنبك متخافيش من حاجة، وقفلت معاها علشان تخلص مذاكرة، واتصلت بعدها بساعة رد عليا أخوها وقالى الله يرحمها".



تقول روان ان حياة صديقتها مع أهلها طبيعية جدا وليس بها ما يعكر صفوها أو يجعلها تُقدم على الانتحار ، وأن والديها وأشقاءها يعتنون بها جيدا، ولا يوجد بينهم مشاكل تصل للعنف أو غير ذلك، وحياتهم تسير مثل اى عائلة مع بعضهم.



وتروى روان يوم جنازة صديقتها وتقول: " منذ السادسة صباح يوم الجنازة جميع زميلات إيمان فى المعهد تواجدن أمام مشرحة المستشفى، وسط بكائهن وصراخهن عليها، وتغيب عن الحضور مدرسو ومشرفو المعهد الذى تدرس فيه وكانت جنازة كبيرة لتوديعها لمثواها ".





وطالبت روان فى نهاية حديثها بسرعة إجراء التحقيقات وكشف الحقيقة للآخرين، وعودة حق صديقتها المتوفاة أمام الجميع.









وتستكمل الأم حديثها إن هناك حالة من الترصد لابنتها حتى وصل بهم الحال الى تهديدها بالرسوب فى الامتحانات هى وزميلاتها.