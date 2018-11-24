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برلمان

نائب يطالب بإصدار تشريع لإعفاء للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ضريبيا

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:56 م
النائب محمد بدراوي
النائب محمد بدراوي
عبد الرحمن سرحان
قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه من الضروري حصر أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، كخطوة أولى نحو ضمه للاقتصاد الرسمي.

وأكد "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الاقتصاد المنزلي وغير الرسمي، يستنزف مليارات الجنيهات من الدولة سنويًا.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، بأن تكون هناك مميزات لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، على رأسها إصدار تشريع من شأنه إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى إرادة سياسية كبيرة لتحقيق نتائج مرجوة فيما يتعلق بدمج السوق غير الرسمية بالرسمية.

كان اتحاد مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد أطلق مبادرة لتحويل ما يقرب من 300 ألف ممن يعملون فى المشروعات المنزلية، إلى الانخراط فى السوق الرسمية حتى 2020، إضافة الى مبادرة وزارة الاستثمار المعروفة باسم "فكرتك مشروعك"، لتمويل تلك المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
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