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بدء فعاليات الدورة العربية لخماسيات كرة القدم بجامعة جنوب الوادى

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:55 م
بدء فعاليات الدورة
بدء فعاليات الدورة العربية لخماسيات كرة القدم
يوسف رجب
بدأت فعاليات الدورة العربية الرابعة عشر لخماسيات كرة القدم، بجامعة جنوب الوادى، مساء اليوم، بإجراء القرعه العلنيه للفرق المشاركة من الجامعات المصرية والعربية.

تعقد الدورة فى الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر 2018، بالإشتراك مع المجلس العربي للأنشطة الطلابية باتحاد الجامعات العربيه بمشاركة 22 جامعة مصرية وعربية، و بمشاركة 50 طالبا، من جامعات" الإسكندرية والتعليم العالى وبنى سويف والمنوفية وجنوب الوادى".

وأوضح الدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعات المشاركه هى"الاسكندرية- أسيوط- طنطا- المنصوره- حلوان- المنيا-المنوفيه- قناة السويس- بنى سويف- بنها- سوهاج- دمنهور- أسوان- مدينة السادات- السويس- وزارة التعليم العالي- الأكاديمية البحرية بالقاهره- أسوان- الجامعة العربية المفتوحه- المستقبل- النهضه- المصرية الروسيه- المصرية اليابانيه- حورس- معهد الجزيرة العالى".

وأضاف بدران، و من الجامعات العربية جامعات الموصل وتكريت وديالى من العراق وعمان الأهلية من الأردن والسلطان قابوس من سلطنة عمان والأزهر غزة من فلسطين.

يذكر أن الدورة تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار- وزير التعليم العالى والدكتور أشرف صبحى- وزير الشباب والرياضة واللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا والدكتور عمرو عزت سلامه- أمين عام اتحاد الجامعات العربية، والدكتور عباس منصور- رئيس جامعة جنوب الوادى والدكتور محمد أبو الفضل بدران- نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و يتخلل أيام الدورة العربية زيارات ميدانية لمعابد دندرة و الأقصر وبرنامج فنى فى إطار ليالي الجنوب.
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