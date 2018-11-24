فرج عامر: ياسر إبراهيم يساوى أكثر من 100 مليون وطوب الأرض عايزه.. فيديو

علق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الرياضي، على عرض اللاعب ياسر إبراهيم للبيع بـ 100 مليون جنيه ، قائلا:" من حقي وهو يساوي اكتر من كده".



وأضاف " عامر " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" لاعب مميز صغير في السن، ويعتبر أحسن مساك في مصر في آخر 5 سنوات، والدنيا كلها نفسها إن ياسر إبراهيم يلعب عندها، وطوب الأرض مكلمني عشان يضموه".



وتابع:" تم تقديم عروض لمعظم لاعبي فريقي من عدة أندية داخل وخارج مصر، وسموحة يعتبر علامة الجودة في اختيار اللاعبين"، مضيفا:" حسام حسن أحسن مهاجم في مصر ومطلوب بشدة".