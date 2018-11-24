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فرج عامر: ياسر إبراهيم يساوى أكثر من 100 مليون وطوب الأرض عايزه.. فيديو

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:38 م
محمد فرج عامر
محمد فرج عامر
هاني حسين
علق محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة الرياضي، على عرض اللاعب ياسر إبراهيم للبيع بـ 100 مليون جنيه ، قائلا:" من حقي وهو يساوي اكتر من كده".

وأضاف " عامر " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" لاعب مميز صغير في السن، ويعتبر أحسن مساك في مصر في آخر 5 سنوات، والدنيا كلها نفسها إن ياسر إبراهيم يلعب عندها، وطوب الأرض مكلمني عشان يضموه".

وتابع:" تم تقديم عروض لمعظم لاعبي فريقي من عدة أندية داخل وخارج مصر، وسموحة يعتبر علامة الجودة في اختيار اللاعبين"، مضيفا:" حسام حسن أحسن مهاجم في مصر ومطلوب بشدة".
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