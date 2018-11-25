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الاقتصاد المنزلي على خارطة الدعم.. اتحاد مستثمري الصناعات الصغيرة يطلق مبادرة لدمجه بالسوق الرسمية.. نواب: يجب إصدار تشريع لتذليل العقبات أمامهم.. ومكاسب كبيرة لخزينة الدولة بعد انخراطه

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:32 ص
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان
نواب يطالبون بـ:
إصدار تشريع خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
إصدار تشريع للإعفاء الضريبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
عمل دورات تدريبية للمشتغلين بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

في إطار سعي الدولة لدمج الاقتصاد المنزلي، الذي يسيطر عليه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أطلق اتحاد مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة قد أطلق مبادرة لتحويل ما يقرب من 300 ألف ممن يعملون فى المشروعات المنزلية، إلى الانخراط فى السوق الرسمية حتى 2020، إضافة إلى مبادرة وزارة الاستثمار المعروفة باسم "فكرتك مشروعك "، لتمويل تلك المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

الاقتصاد المنزلي كنزُا تجاهلت الدولة على مدار الأعوام السابقة، رغم ما يحمله من أهمية كبيرة للاقتصاد المصري، ودعم موازنة الدولة، فإلى جانب الاقتصاد غير السمي، يبلغان حوالي 108 تريليون جنية، من اقتصاد الدولة، وفق تصريح صادر عن المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء السابق.
رقم ضخم ينهض بالاقتصاد الرسمي، في حال انضم إليه بكل تأكيد، وفق ما أكد عليه أعضاء البرلمان، مشددين على ضرورة تذليل العقبات، أمامهم لدخولهم للسوق الرسمية.

حيث طالب النائب مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، بإصدار تشريع يحدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تسيطر على أغلب أنشطة الاقتصاد المنزلي، لدمجها بالاقتصاد الرسمي، حتى يستفيد من الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار، إضافة إلى الاستفادة من امتيازات الحكومة.

وقال "الشريف" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": إننا نعاني من وجود عجز في في تلبية احتياجات المجتمع من المنتجات، لاسيما وأن السوق المصري ضخم جدًا ويحتاج لموارد إنتاجية واسعة، بما يحقق اكتفاء ذاتي من المنتجات، ووجود سوق موازية، بديلة للمنتجات التي نستوردها من الخارج، فضلًا عن ضخ كيانات جديدة تنشط الخزانة العامة للدولة، من خلال دفع الضرائب.

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، أن الرئيس أظهر دعمًا كبيرًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعلانه في إحدى مؤتمرات الشباب عن وجود تخفيض ضريبي لها.

وشدد النائب على ضرورة تفعيل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوفير تمويل مخصص لهذا القطاع.

من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إنه من الضروري حصر أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، كخطوة أولى نحو ضمه للاقتصاد الرسمي.

وأكد "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الاقتصاد المنزلي وغير الرسمي، يستنزف مليارات الجنيعات من الدولة سنويًا.

وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، بأن تكون هناك مميزات لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، على رأسها إصدار تشريع من شأنه إعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الضرائب لمدة 5 سنوات، مشيرًا إلى أننا في حاجة إلى إرادة سياسية كبيرة للتحقيق نتائج مرجوة فيما يتعلق بدمج السوق غير الرسمية بالرسمية.

كما شدد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، على ضرورة تسهيل الإجراءات أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار سعي الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي بالرسمي، مشيدًا بمبادرة اتحاد اتحاد مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحويل ما يقرب من 300 ألف ممن يعملون فى المشروعات المنزلية، إلى الانخراط فى السوق الرسمية حتى 2020.

وأكد "نظير" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أهمية توفير دورات تدريبية للعمال للخروج منها بتبني صناعات معينة، هذا الصناعات من شأنها تقليل حجم البطالة وتزويد الإنتاج، إضافة إلى تحريك المياه الراكدة في المحافظات عن طريق خروج المشروعات الصغير والمتوسطة للنور.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن دمج الاقتصاد المنزلي بالسوق الرسمية، من شأنه دعم الاقتصاد المصري، وجود مورد جديد لخزينة الدولة.
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