الثقافة تعلن عودة الاحتفال بتسليم جوائز الدولة بعد غياب 25 عاما

قال الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، أعلنت اليوم السبت، استئناف إقامة الاحتفال السنوي للحاصلين على جوائز الدولة بعد توقفها لسنوات، معقبًا: «هذا أرفع تقدير يمكن أن يُمنح للمبدعين المصريين على مدى التاريخ».



وأضاف "المصرى" فى مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، أنه يتم تكريم الحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 1958 في احتفال سنوي، والذي يعود مرة أخرى بعد توقف دام لـ25 عامًا، مهنئًا كل المبدعين المصريين في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية؛ لاحتفاء الدولة بهم.



وأشار إلى أن حفل توزيع الجوائز سيقام في الحادية عشر من صباح يوم 20 ديسمبر المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كبار رجال الدولة ورموز الفكر والفن والثقافة والفن والباحثين في العلوم الاجتماعية في مصر والوطن العربي، لافتًا إلى توزيع وزيرة الثقافة لشهادات التقدير والميداليات الذهبية والفضية على الفائزين.



وأكمل أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، أن الجوائز تُمنح سنويًا منذ 1958، ولم تتوقف نهائيًا إلا في 1967، لكنها كانت تُسلم دون احتفال خلال الـ25 عامًا الماضية، موضحًا: «كانت تُسلم الجوائز المالية فقط منذ 1980، فلدينا ميداليات ذهبية وفضية بعدد 153 ميدالية جار تسليمها إلى أصحابها وسيتم الانتهاء منها بالكامل قبل تسليم جوائز هذا العام في ديسمبر المقبل».



وأعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم السبت، أن المجلس الأعلى للثقافة سيستأنف إقامة الاحتفال السنوي للحاصلين على جوائز الدولة بعد توقفها لسنوات طويلة.



