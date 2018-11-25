وكيل صحة بني سويف يجتمع بفريق حملة القضاء علي فيرس سي.. صور

عقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف اجتماعا مساء السبت مع فريق حملة القضاء علي فيرس سي بالمديرية للوقوف على اهم النقاط للاعداد للحملة واستعداد الإدارات الصحية.



كما أكد على تجهيز الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات ونقاط التمركز من خارج الصحة كمراكز الشباب والاطمئنان على توزيع الفرق وتوافر المستلزمات الطبية والتأكيد على عمل الدعاية اللازمة لاعلام وحشد المواطنين للذهاب لاماكن تقديم الخدمة والتواصل مع رؤساء المدن والوحدات المحليه والاوقاف ومراكز الشباب والمديريات و نواب والمجتمع المدني للمشاركة المجتمعية فى التسهيل على المواطنين ونقلهم لأماكن الخدمة وتواجد الفرق.



وأكد عبد الناصر حميدة ان الفريق المشرف على الحملة سيجتمع يوميا لحين الانتهاء من تنفيذ الحملة.



يأتي ذلك فى إطار الاعداد والتجهيز لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس C حملة 100مليون صحة.