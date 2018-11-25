ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

وكيل صحة بني سويف يجتمع بفريق حملة القضاء علي فيرس سي.. صور

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:33 ص
وكيل الصحة ببني سويف
وكيل الصحة ببني سويف خلال الاجتماع
محمد عبد الحليم
عقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة ببنى سويف اجتماعا مساء السبت مع فريق حملة القضاء علي فيرس سي بالمديرية للوقوف على اهم النقاط للاعداد للحملة واستعداد الإدارات الصحية.

كما أكد على تجهيز الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات ونقاط التمركز من خارج الصحة كمراكز الشباب والاطمئنان على توزيع الفرق وتوافر المستلزمات الطبية والتأكيد على عمل الدعاية اللازمة لاعلام وحشد المواطنين للذهاب لاماكن تقديم الخدمة والتواصل مع رؤساء المدن والوحدات المحليه والاوقاف ومراكز الشباب والمديريات و نواب والمجتمع المدني للمشاركة المجتمعية فى التسهيل على المواطنين ونقلهم لأماكن الخدمة وتواجد الفرق.

وأكد عبد الناصر حميدة ان الفريق المشرف على الحملة سيجتمع يوميا لحين الانتهاء من تنفيذ الحملة.

يأتي ذلك فى إطار الاعداد والتجهيز لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس C حملة 100مليون صحة.
وكيل صحة بني سويف يجتمع بفريق حملة القضاء علي فيرس سي.. صور
وكيل صحة بني سويف يجتمع بفريق حملة القضاء علي فيرس سي.. صور
وكيل صحة بني سويف يجتمع بفريق حملة القضاء علي فيرس سي.. صور
وكيل صحة بني سويف يجتمع بفريق حملة القضاء علي فيرس سي.. صور
وكيل صحة بني سويف يجتمع بفريق حملة القضاء علي فيرس سي.. صور
وكيل صحة بني سويف يجتمع بفريق حملة القضاء علي فيرس سي.. صور
loading...

ترشيحاتنا

البترول تطرح بنزين 95 مخصوص بالأسواق خلال أيام

الجبير: انتخابات البحرين وجهت رسالة قاطعة لـ إيران

سيد عبدالحفيظ يشهر سيفه..خصم 100 ألف جنيه لعاشور و20 ألفا لمؤمن

إصابات قوية تضرب لاعبي بوكا جونيورز قبل إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس ..صور

فرج عامر يكشف ملامح مشروع الألف قرية .. فيديو

إلزام أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه إسترليني للفنانة زينة

عبد الواحد السيد: خالد قمر تسبب في رحيلي من الزمالك

والدة الطالبة المنتحرة بالإسكندرية تكشف مفاجأة صادمة: المدرسون السبب

أنيسة حسونة تكشف تفاصيل تجدد إصابتها بالسرطان

بوكو جونيورز وريفر بليت..تعرف على الموعد الجديد لنهائي كأس ليبرتادوريس

بوكا جونيورز وريفربليت .. باتيستوتا: الأحداث مخجلة أمام العالم

مصطفى يونس: الخطيب لم يدخل الحمام منذ 3 أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نهال نبيل تحتفل بـ مفاجأة وتكشف مشوارها الفني في صدى البلد.. صور

شاهد.. محمد صلاح خلال مشاركته في مباراة واتفورد وتسجيله هدف تقدم ليفربول

كشف هوية كاهن عثر على مقبرته في الأقصر .. أشرف على تحنيط زوجته بيده.. صور

حل لغز السفينة الملعونة بعد 90 عاما من غرقها واختفائها .. صور

قرى ومدارس الغربية تغرق في برك مياه الأمطار.. صور

فيديو

عبد الواحد السيد: اتخانقت مع أوتوفيستر قبل لقاء الـ6/1.. فيديو
تعرفي على طريقة عمل أرز الطباخ بالفراخ مع الشيف هالة فهمي
عبدالواحد السيد: جنش الأجدر لحراسة مرمى منتخب مصر
ميمي عبد الرازق: المصري لم يبلغني بالإقالة.. فيديو
عبد الواحد السيد: أمير مرتضى كلمة السر في استقرار الزمالك.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟

هل تؤيد مشروع قانون "المرأه المعيله" لإعفاء المطلقات من الفواتير؟